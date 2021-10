Afganisztán fordulópont előtt áll — jelentette ki hétfőn António Guterres ENSZ-főtitkár, aki arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy fektessen tőkét a közép-ázsiai országba, hogy megakadályozza az afgán gazdaság összeomlását.

Fotó: JUSTIN LANE / MTI/EPA

Határozottan arra kérem a világot, hogy cselekedjen, és fektessen tőkét az afgán gazdaságba, elkerülendő annak összeomlását

— hangsúlyozta a világszervezet főtitkára, megismételve, hogy a humanitárius segítségnyújtás létfontosságú, de nem lesz elegendő az országban meglévő problémák megoldásához, amennyiben gazdasága összeomlik.

Az ENSZ-főtitkár megjegyezte: a pénzügyi segítségnyújtáshoz nem szükséges, hogy elismerjék a radikális iszlamisták kormányát.

Az ENSZ székhelyén újságíróknak nyilatkozó Guterres azzal vádolta a hatalmat augusztusban magához ragadó afganisztáni radikális iszlamista tálibokat, hogy megszegték a hatalomra kerülésüket követően tett ígéreteiket, amelyek szerint tiszteletben tartják többek között a nők és lányok jogait, köztük azt, hogy a lányok is járhatnak iskolába. Guterres hangsúlyozta:

nincs módja annak, hogy rendbe hozzák a gazdaságot, ha a tálibok továbbra is akadályozzák a nőket a munkavégzésben.

A válság legalább 18 millió embert sújt, ami a lakosság felének felel meg

— mondta Guterres, hozzátéve: az ENSZ jelenleg is széleskörű segélyezési műveletet folytat, hogy "versenyt fusson az idővel" a tél közeledtével.

A világszervezet főtitkára elmondta, hogy a — két évtizede külföldi segély által életben tartott — afgán gazdaság helyzetét már a tálib hatalomátvételt megelőzően is tovább súlyosbította az aszály és a koronavírus-járvány.

A pastu etnikumúak által uralt, kizárólag férfiakból álló ideiglenes tálib kormányt bírálatok érték amiatt, hogy nem teljesítette ígéretét, miszerint más etnikai csoportoknak és különböző vallási közösségeknek is helyet ad a kabinetben.

Bár a humanitárius segítségnyújtás jelenleg is folyamatban van a közép-ázsiai országban, a nemzetközi közösség a hatalomátvételt követően több milliárd dolláros segélyeket fagyasztott be, Afganisztán külföldi pénzkészleteihez a tálibok pedig jelenleg nem férnek hozzá.