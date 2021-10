Nemcsak a tragikus járványhelyzet, hanem az Indiában gyártott vakcinák WHO-engedélyének hiánya is jelentős problémákat okoz a világ egyik legnépesebb országában – számolt be róla a Reuters.

Fotó: SANJAY HADKAR / AFP

Bár az ország az egyik legsúlyosabb veszteségeket könyvelhette el ez idáiga koronavírus-járvány miatt – eddig 34 189 774 fertőzöttet és 454 712 halálos áldozatot jegyeztek fel –, és az oltási program is lassan halad, még az oltottak sem érezhetik magukat komfortosan, ugyanis az Indiában gyártott vakcinák még nem kaptak zöld jelzést az Egészségügyi Világszervezettől, így sok ország beutazási szabályai oltatlanként kezelik őket.

A Reuters által megszólaltatott Sugathan P.R. kilenc hónapja nem tud visszatérni Szaúd-Arábiában lévő munkahelyére, hiába kapta meg a Covaxin oltóanyagát. A Covaxin a Bharat Biotech által gyártott vakcina, amely inaktivált víruson alapszik – hasonló elven működik a Magyarországon is használt kínai Sinopharm, amely rendelkezik a WHO vészhelyzeti engedélyével.

Az 57 éves Sugathan elmondta, hogy Szaúd-Arábiába visszatérve karantén várna rá, majd fel kéne vennie valamelyik, az arab országban is elfogadott oltást, ami jó eséllyel az Astra Zeneca vektorvakcinája lenne.

Az oxfordi oltóanyagot Indiában is előállítják, Covishield néven. Ezenkívül az orosz Szputnyik vakcináit is gyártják az országban. Szükség is van a minél több oltásra, mivel az ázsiai országban mindegyik járványhullám alatt tombolt a pandémia. Ráadásul a nem megfelelő járványkezelés miatt tizenkét miniszterét – köztük az egészségügyi tárca vezetőjét is – menesztette az indiai kormányfő.

A Covaxin vészhelyzeti engedélyével kapcsolatosan a WHO várhatóan a héten döntést hoz.