Keddtől minden 55 éven felüli jelentkezhet a Covid-19 elleni harmadik oltásra, ha már eltelt fél év azóta, hogy megkapta a második dózist – közölte Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője – írja az Új Szó.

Az alacsony immunitású személyek már a második oltás után négy héttel megkaphatják a harmadikat is, de ehhez orvosi ajánlásra van szükség. A tárca nekik abban az esetben is ajánlja a harmadik oltást, ha időközben átestek a Covid-19 betegségen.

Mindenki más csak hat hónap elteltével kaphat harmadik dózist.

Azoknak, akik már megkapták a két oltást és a betegségen is átestek, a minisztérium nem javasolja a harmadik oltást, mivel a fertőzésen való átesés is emeli a védettséget. De ha ragaszkodnak hozzá, ők is beoltathatják magukat harmadszor is