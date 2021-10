A súlyos vagy mérsékelten immunhiányos embereknek és az időseknek az ajánlott várakozási időnél korábban, a koronavírus elleni második oltás után három, de akár egy hónap múlva is beadatni a harmadik dózist — jelentette ki hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Stratégiai Tanácsadó Szakértő Csoportja (SAGE).

A csoport genfi sajtótájékoztatóján Kate O'Brien, a WHO oltási részlegének igazgatója elmondta: a harmadik oltás hatékonyabban akadályozza meg, hogy az érintetteknél — amennyiben mégis megfertőződnek — súlyos szövődmények alakuljanak ki, vagy kórházi kezelésre szoruljanak.

Kiemelték azonban, hogy a vakcinakészletek végesek, így az emlékeztető oltásokat továbbra is elsősorban azoknak szánják, akiknél a két adag oltás után nem keletkezett elegendő antitest. Példaként említette a 60 év feletti, Sinovac vagy Sinopharm vakcinákkal oltott időseket. Hozzátették, hogy az e két vakcinával kapcsolatos ajánlásokat Latin-Amerikában végzett vizsgálatok nyomán fogalmazták meg.

Szeptemberben a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz már felszólította a fejlett országokat, hogy az év végéig tartózkodjanak a koronavírus elleni emlékeztető oltásoktól.

A moratórium egyik célja, hogy az év végéig minden ország be tudja oltani a lakossága legalább 40 százalékát. Ezzel kapcsolatban akkor kiemelték azt is, hogy a világon havonta mintegy 1,5 milliárd vakcinadózis elérhető, és ez elég lenne a kitűzött cél megvalósításához. A hétfői sajtótájékoztatón kitértek az oltóanyagokról szóló dezinformációkra is, és arra figyelmeztettek, hogy a hamis állítások emberéletekbe kerülhetnek.