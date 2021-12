Újabb videóval jelentkezett az Anonymusként emlegetett álarcos alak. Felsorol tucat olyan ingatlant, amelyeket feltételezhetően áruba bocsátott a főváros, illetve meghallgatható egy beszélgetés is, amelyben vélhetően Gansperger Gyula egy vevőjelöltnek a ingatlanok megszerzésének módját ismerteti – olvasható az Index oldalán.

Gansperger egy konkrét példán keresztül további információkat árult el arról, hogy miként működik az úgynevezett jutalékos rendszer, amelynek kulcsfigurája a korábban sokat emlegetett Berki Zsolt.

Fotó: Shutterstock

Ezt kiírják, mondjuk, 2 milliárd forintra, és ha 2 milliárd forinton meg tudjuk vásárolni, akkor mi fog történni!? Nézzük végig a lépéseket! Egyes lépés, én vagy mi szerződünk veled, te szerződsz a Berki Zsolttal, a Berki Zsolt ad egy garanciát vagy nem tudom, valamit, azért, hogy ő ezt végigcsinálja, és utána valahogy a mesterek megkapják az ellenértéket, de nem tőlem

– hangzik a kérdés, mire Gansperger Gyula megerősíti, miről van szó:

„Azt tudom neked mondani, hogy amikor én pályáztam, ugye én személyesen csináltam a pályázatot, hogy hiba ne legyen benne. A Zsolt mindenben abszolút segítségemre volt, átnézte, amit csináltunk, ellenőrizte, egyeztette, várták a másik oldalon a cuccost, a portán, amikor bevittem.

A Zsolt már ott volt bent, végigvitte, tájékoztatott arról, hogy beadott-e valaki más pályázatot, milyen számot írt bele. A Zsolt nekem azt mondta, hogy van egy olyan feltétel a pályázatban, hogy egy olyan… Én csak azt mondom, amit tőle hallottam. […] Pontosan mik a tippek. Hogy van benne egy olyan elvárás, hogy le kell rajzolni egy olyan struktúrát, aminek nagyon szigorú definíciója van, amit csak az tud megcsinálni a Zsolt szerint, akinek ők segítenek benne.”

Berki – Gansperger korábbi elmondása szerint – a néhai Kiss Péter szocialista miniszter mellett dolgozott, csakúgy, mint Kiss Ambrus jelenlegi főpolgármester-helyettes, ő a tárcavezető titkárságvezetője volt. Később kiderült, hogy a Berki Zsolt által jegyzett cég megbízást adott a Beák és Társa Ingatlanközvetítő Kft.-nek a Városháza eladására.

Gansperger a későbbiekben arról beszél a megvágott felvételen, hogy a fővárosnál a jutalékos rendszerben részt vevők szándéka elsősorban a Városháza eladására irányul. Ezután azt halljuk, hogy a potenciális vevő arról érdeklődik Ganspergernél, pontosan mi is Berki szerepe, amire az üzletember válaszol is neki.

– Tehát a Zsolt van megbízva, mondjuk, nem tudom én, 8-10 résztvevő által, hogy gyűjtse be, amit be kell gyűjteni, és ossza szét, amit szét kell osztani. Jól értem? Tehát ő a megkerülhetetlen kulcsfigura most.

– Ez a kommunikáció, nyilván házon belül is zajlik valami küzdelem, amit én nem látok át.

– De mi, könyökölnek?

– Hát, mindenki pénzt akar.