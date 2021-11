Miután a kanadai milliárdos vezette konzorcium megszerezte az Aston Martin részvényeinek többségét, villámgyorsan jelentős változások mentek végbe a márkánál.

Andy Palmer távozott a vezérigazgatói székből, bejelentették, hogy a Lagonda modellek piaci bevezetését 2025-re tolják, és ezzel együtt Strollék egy átfogó, 10 millió fontos (körülbelül 4,07 milliárd forint) költségcsökkentési tervet tettek le az asztalra – ez utóbbi következményeként 500 munkatársától megvált az Aston Martin.

Az új vezetőség azonban kitartott a Palmer-érában hozott döntés mellett, hogy a márka egy egész sorozatot kínál majd középmotoros sportkocsikból – ugyanakkor a két éve tanulmányautóként bemutatott, saját fejlesztésű V6-os turbómotorral ellátott gép csak nevében és vonásaiban hasonlítható a most piacra kerülő, végleges, sorozatgyártású Valhallához. Az eredeti tervekkel ellentétben nem korlátozzák 500 példányra a gyártási darabszámot, hanem annyit készítenek majd, amennyit értékesíteni tudnak. A másik jelentős, koncepcionális változás a hajtásláncot érintette.

A méregdrágán kifejlesztett V6-os ment a levesbe, és a Mercedes-AMG-től érkezik a V8-as turbómotor.

Mivel az Aston Martin és a Mercedes között mára igencsak széles körű technikai partnerség alakult ki, tulajdonképpen érthető a döntés, de az mégiscsak meglepő, hogy előbb kapták meg azt a hajtásláncot, amellyel a jövőben – nyilván kisebb teljesítménnyel – a csúcs-Mercedesekben is találkozhatunk majd. Önmagában a 4,0 literes V8-as biturbó teljesítménye 750 lóerő, de a hálózatról tölthető hibrid rendszer két villanymotort is használ, az egyik áttételen keresztül hajtja az első kerekeket, a másik a váltóba hajt be, a kettő együttes teljesítménye 204 lóerő.

A 950 lóerős rendszerteljesítmény és a V8-as hibrid hajtáslánc miatt nem nagy kunszt megfejteni, hogy az 1000 lóerős Ferrari SF90 Stradale a nagy ellenfél, a brit és az olasz szupersportkocsik a felépítésük mellett abban is hasonlítanak egymásra, hogy a váltóban csak előremeneti fokozatok vannak, vagyis a Valhalla is kizárólag villanymotorral tud tolatni. A teljesen új fejlesztésű, nyolcfokozatú, duplakuplungos sebességváltóval ellátott modellben elektromos módban csak az első villanymotor hajt, ilyenkor az elérhető csúcssebesség 130 kilométer per óra, míg az elektromos hatótávolság 15 kilométer, vagyis az újdonság Magyarországon nem lenne jogosult a zöld rendszámra.

Ami a menetteljesítményeket illeti, már önmagában a nyers adatok sokat mondanak.

Teljesen feltöltött akkumulátorral 2,5 másodperces 0–100 kilométer per órás sprintre képes az 1550 kilogrammos Valhalla, a csúcssebessége pedig 330 kilométer per óra.

Ami azonban ennél is érdekesebb, hogy a szimulációk alapján 6 perc 30 másodperces köridőt vizionálnak a Nürburgring Nordschleifén! Ennek elérésében segít majd a tanulmányautóhoz képest jelentősen eltérő, áttervezett aerodinamikai csomag, amely utcai autótól szokatlanul nagy leszorító erőt termel annak köszönhetően, hogy Track, azaz versenypályamódban az aktív felfüggesztés egészen minimálisra csökkenti a hasmagasságot.