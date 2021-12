Sokan inkább megrendelik az ételeket, hogy ne kelljen a konyhában főzni az ünnepek alatt. Ilyenkor mindig a különleges ételek kerülnek az asztalra – derül ki az ATV Híradó riportja

„A rendelések alapján teljesen megfelel a hazai fogyasztási szokásoknak, körülbelül 50 százalék a szárnyasok, 30 százalék a hal, ez betudható a szezonalitásának, és 20 százalék sertés – mondta Molnár Tamás, a Nelson étterem üzletvezetője.

A riportban bemutatnak egy horvátországi éttermet is, ahonnan nagyjából ezer adagot rendeltek Magyarországról. Sokan a 80 kilométeres utat sem sajnálják, hogy halászlevet rendeljenek maguknak.

Fotó: Shutterstock

Halászlét is visznek bőven estére, nagyon sokan jönnek, nagyon sok rendelés van, tavaly nem dolgoztunk a Covid miatt, most mindent be kell pótolni ami kimaradt

– mondta Arpad Šipec, a Kovac Csárda tulajdonosa.

„40 százalékos növekedésünk van a karácsonyi időszakban, a pandémia miatt a webshop forgalom növekedett nagyon, ebben az időszakban decemberben inkább a drágább vörösborok fogynak” – emelte ki Szende Gábor, a Szende Pince borásza.

Ropog a tűz és fő a hallé Pécsváradon is. Itt egy tál halászlével kedveskedett a város a rászorulóknak.

„A halászlé nem egy szokványos meleg étel , amit rászorulóknak osztanak, egyszerre szeretnénk meleg ételt és hagyományos ételt, ami általában a keresztény családoknál szenteste az asztalra kerül, ezért ezzel lepjük meg az ideérkezőket” – mondta Zádori János polgármester. A halászlé mellett, hurkát kolbászt és gyümölcsöt is kaptak a város szegényebb lakói.