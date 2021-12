A közeljövőben megkezdődik a MTA Széchenyi téren álló neoreneszánsz stílusú székházának felújítása. A központi épület és a könyvtár felújítására kiírt közbeszerzési pályázatot a Közti Zrt. nyerte – emelte ki a Figyelő cikke. (A cég jogelődje, a Középülettervező Vállalat a korábbi évtizedekben több MTA-val kapcsolatos felújítási-tervezési munkát is végzett.) A könyvtárnak helyet adó, az MTA-központtal egybeépült ház eredetileg az akadémia bérháza volt, csak a nyolcvanas évek végén költözött ide a bibliotéka.

Társadalmi nyitás

A kozbeszerzes.hu-n elérhető tervezési pályázati kiírás szerint a nyertes feladata a tervezés, az építési engedélyezési és részleges kivitelezési terv dokumentációjának elkészítése, a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, valamint tervezői művezetése.

A beszerzés végleges összértéke áfa nélkül 482 millió forint.

Az MTA azt szeretné, hogy az átalakítás után a felújított székház-könyvtár és annak téri kapcsolatai tükrözzék az intézmény társadalom felé való nyitásának szándékát. Emellett cél az is, hogy az intézmény lehetőséget biztosítson az MTA kultuszának formálására, kiteljesítésére, hagyományainak, értékeinek bemutatására. Továbbá biztosítani kell a tudományos bizottságok munkájának és a tudományos közéletnek a mai kor technikai színvonalának megfelelő körülményeket.

Az építészeti célkitűzések között szerepel, hogy kijavítják az ingatlan szerkezeti hiányosságait, illetve az intézmény számára biztosítanak a fenntartható üzemeltethetőséget. Emellett fontos szempont az épület bejárhatóságának, megismerhetőségének javítása, illetve a közösségi terek arányának növelése, a korábban alárendelt funkciójú terek felértékelése. Azaz egységes, többszintű belsőépítészeti koncepciót kell létrehozni.

Fotó: Fortepan, Budapest Főváros Levéltára, Klösz György fényképei

Épülettörténet

A Magyar Tudományos Akadémiát 1825-ben alapította gróf Széchenyi István, a központjának építése pedig 1862-ban kezdődött Friedrich August Stüler tervei alapján. Az 1865-ben átadott patinás épület azért is fontos alkotás, mert megelőlegezte a kiegyezés utáni budapesti városépítés fő stílustendenciáját.

A kivitelezési munkák Ybl Miklós és Szkalnitzky Antal vezetésével folytak.

A műemléki védettség alatt álló MTA-központ külső homlokzatának szobrai, belső tereinek elegáns architektúrája, főbb termeinek díszítése méltó az épület rendeltetéséhez. A harmadik emeleten található a nagyközönség által is látogatható Művészeti Gyűjtemény, a képtár.

A második világháborúban a székház is nagy károkat szenvedett el, az ötvenes években ezeket helyreállították, felújították. 1985 és 1988 között a mostani beruházásba is bevont Arany János utca 1. szám alatti volt akadémiai bérházat alakították át könyvtárépületté. Ezt követően a kilencvenes években újították fel utoljára az épületet, akkor is egy köztis építész tervei alapján készült el a kivitelezés.

A projekttel kapcsolatos kérdéseinket elküldtük az MTA sajtóosztályának, de lapzártánkig nem kaptunk tőlük válaszokat.

A cikk a Figyelő hetilap december 23-án megjelent duplaszámában került publikálásra.