Folytatódik a télies időjárás, többfelé lehetnek mínuszok és helyenként további ónos eső, havazás is várható. Ezzel együtt erősödik a nappali felmelegedés, a következő hétvégén néhol 15 Celsius-foknál is melegebb lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnapi előrejelzéséből.

Hétfőn túlnyomóan borult lesz az ég. Nyugat felől a Dél-Dunántúlon szűnik a havazás, de a Dél-Alföld nyugati felén továbbra is eshet a hó, emellett sok helyen ónos eső, a déli órákban eső is előfordulhat. Délután már az Alföld északi felén is lehet vegyes csapadék. Az ónos eső veszélye miatt hétfőre is az ország nagy részére adtak ki első-, másodfokú figyelmeztetést, sőt két megyére (Békés és Csongrád-Csanád) a legmagasabb, harmadfokút.

Fotó: Komka Péter

Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között alakul, de a vastag hóval és vékonyabb felhőtakaróval borított északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű.

Keddre virradóra többfelé képződhet zúzmarás köd, mely napközben tartósan meg is maradhat. Általában borult idő valószínű. Eleinte keleten, északkeleten még előfordulhat kisebb vegyes halmazállapotú csapadék (hó, ónos eső, fagyott eső, esetleg eső egyaránt), majd napközben átmeneti csapadékszünet valószínű, csupán a ködös tájakon lehet helyenként szitálás, ónos szitálás, hószállingózás. Este északnyugat felől újabb vegyes halmazállapotú csapadékzóna érkezik. A minimumok általában mínusz 6 és 0 fok között alakulnak, de a kevésbé felhős, hóval borított tájakon mínusz 10 fok körüli értékeket is mérhetnek a hajnali órákban. A nappali maximumok mínusz 1 és plusz 5 fok között alakulnak.

Szerda reggelre nagy területen képződhet köd. Többfelé valószínű csapadék: az ország nagy részén várhatóan eső, de az Északi-középhegység térségében inkább havazás, ónos eső, fagyott eső valószínű, mely az északkeleti határvidék kivételével délnyugat felől egyre nagyobb területen válthat át esőbe. Este a csapadékzóna kelet felé elhagyja az országot. Hajnalban mínusz 5 és plusz 3, napközben plusz 1 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten lesz hidegebb az idő.

Csütörtökön a Dunától keletre nagy területen képződhet köd, illetve rétegfelhőzet, így a nap nagy részében erősen felhős vagy borult idő valószínű. Nyugat felől újabb hullámban érkezhet csapadék zömében eső formájában, viszont az északkeleti határvidéken ónos eső sem kizárt. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, a maximum plusz 3 és 12 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb idő.

Pénteken, szilveszter napján a Dunántúlon a nap is kisüthet, ugyanakkor a keleti országrészben hosszabb ideig borult maradhat az ég. Elszórtan előfordulhat eső, a nap második felében csökken a csapadék esélye. Hajnalban 0 és plusz 9, kora délután plusz 5 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten mérhetik az alacsonyabb értékeket.

Szombaton, újév napjára virradóra többfelé képződhet köd. Napközben nagyobb eséllyel északkeleten helyenként előfordulhat eső, záporeső. A minimumok 0 és plusz 7, a maximumok 5 és 15 fok között alakulnak.

Vasárnapra virradóra is nagy területen képződhet köd, amely napközben többfelé tartósan is megmaradhat. Napos és felhős területek tehát egyaránt lehetnek, számottevő csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 6, a maximumhőmérséklet plusz 4 és 9 fok között valószínű – olvasható az előrejelzésben.