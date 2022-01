Helyi sajtóértesülések szerint a szerencsétlenség a Bogoso és Bawdie bányásztelepülések közötti Apiate kisvárosában történt. A beszámolók szerint a robbanás oka az lehetett, hogy a torontói székhelyű Kinross vállalat tulajdonában lévő Chirano aranybányához tartó, robbanószerrel megpakolt teherautó összeütközött egy motorkerékpárral.

A sajtóorgánumokban megjelent, de hivatalosan még meg nem erősített felvételek a robbanás kiterjedt, füstölgő térségét mutatták, hatalmas pusztítás nyomaival.

Egy videófelvételen két megcsonkított, porral takart holttest tűnt fel. Egy tisztségviselő ugyanakkor legalább tíz halottról számolt be.

Az egyik helyi tanácstag által megosztott felvételek pedig egy mély krátert mutattak, amelynek széleiről emberek bámészkodtak a mélybe.

Seji Saji Amedonu, az országos katasztrófavédelmi hivatal helyettes vezetője szerint ötszáz épület semmisült meg. Nana Akufo-Addo elnök mikroblogján részvétét nyilvánította a szerencsétlenségben életüket vesztett emberek hozzátartozóinak.

A rendőrség közlése szerint a közeli települések vezetéseit felkérték, hogy a túlélők számára biztosítsanak szálláshelyet közlétesítményekben, így iskolákban és templomokban.

Frissített források arról számolnak be, hogy legalább 59 ember megsérült egy nagy robbanásban a bogosoi Apiate faluban. Korábban 50 halálos áldozatról is számoltak be, bár ellentmondóak a források, mert 17 áldozatról is írtak a helyi sajtóban. A robbanás következtében épületek százai sérültek meg vagy semmisültek meg Apiate közvetlen közelében.