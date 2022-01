Franciaország sosem hagyja cserben szövetségeseit és barátait, katonákkal és haditechnikával is kész hozzájárulni Románia biztonságának növeléséhez, hangoztatta Florence Parly francia védelmi miniszter csütörtökön Bukarestben, miután találkozott román kollégájával, Vasile Dîncuval.

Fotó: Andreea Alexandru

Közös sajtóértekezletükön úgy értékelte: aggasztó a helyzet a NATO kelet-európai térségében, és a románoknak joguk van erősíteniük a biztonságukat, tekintettel az ukrajnai feszültségekre. Franciaország kész további NATO-missziók keretében szerepet vállalni európai szövetségesei, konkrétan Románia biztonságának erősítésében, amennyiben a NATO ilyen missziók megszervezéséről dönt, magyarázta a francia védelmi miniszter.

A konkrét segítség módozatainak megtervezése érdekében csütörtökön a francia védelmi minisztérium egy szakértői küldöttsége érkezik terepszemlére Romániába.

Parly felidézte, hogy a francia légierő és haditengerészet korábban is rendszeresen részt vett a romániai hadgyakorlatokon.

Franciaország 2008 óta stratégiai partneri kapcsolatot ápol Romániával, de együttműködésük és barátságuk története sokkal régebbi keletű, Henri Berthelot tábornok például már egy évszázaddal ezelőtt meghatározó szerepet játszott a román hadsereg korszerűsítésében, emlékeztetett a francia miniszter.

A bukaresti sajtóértekezleten

Dincu is megerősítette a román fél készségét, hogy mielőbb megkössék a szerződést a francia hadihajók beszerzéséről,

amit egyrészt a geostratégiai helyzet is sürget, de a két ország közötti partnerség elmélyítése is fontos szempont. A román védelmi miniszter üdvözölte Joe Biden amerikai, illetve Emmanuel Macron francia elnök múlt heti bejelentéseit, miszerint – az euroatlanti szolidaritás jegyében – készek növelni a NATO védelmi és elrettentő erejét a Fekete-tenger térségében. Bukarest azt is nagyra értékeli, hogy szövetségesei egyhangúlag elutasították a NATO-csapatok kelet-európai kivonását sürgető moszkvai követelést.

Romániában 2016-ban írt először a sajtó arról, hogy a védelmi tárca megnövelt költségvetésének jelentős részét a hadiflotta korszerűsítésére fordítják. Az akkori bejelentés még arról szólt, hogy Bukarest a holland Damen-csoporttól vásárolt volna négy, Romániában legyártandó korvettet 1,6 milliárd euróért. Később új közbeszerzési eljárást írtak ki a négy új multifunkcionális hadihajó beszerzésére, amelyet a francia Naval Group és a Konstancai Hajógyár által létrehozott társulás nyert meg 1,2 milliárd eurós ajánlatával, de az óvások miatt a szerződést azóta sem írták alá.