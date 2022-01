Az Európai Uniónak közös európai biztonsági megállapodásra kell jutnia, hogy azt később őszintén megtárgyalhassa Oroszországgal – közölte szerdán Emmanuel Macron francia elnök a Reuters szerint.

Az új stabilitási és biztonsági rend részleteiről nem árult el sokat a francia politikus, de nyilvánvalóvá tette, hogy Európának meg kell védenie érdekeit. Több európai vezető is aggodalommal szemléli az orosz-ukrán határon kialakult feszültséget, illetve azt, hogy az Egyesült Államok és Oroszország között zajló tárgyalások során nem kap elegendő szerepet. A francia államfő szerint biztosítani kell, hogy Európa egyedi és erős hangja hallható legyen.

Fotó: ANDREA SAVORANI NERI / AFP

Macron szerint jó dolog ugyan az EU és az Egyesült Államok közötti párbeszéd, de Európának önállóan is létre kell hoznia egy közös víziót. A védelmi téren európai stratégiai autonómiát szorgalmazó francia elnök az Európai Parlament előtt tartott beszédében is hangsúlyozta, hogy el kell érni azt a helyzetet, amikor az EU-nak vetélytársai megadják a tiszteletet. Ennek a túlzott orosz energiafüggőség leépítése is része kell, hogy legyen.

A féléves francia EU-elnökség nyitányán beszélő államfő szerint az Ukrajnával kapcsolatos kérdésekről elmondta, hogy Franciaország, Németországgal közösen továbbra is igyekszik diplomáciai megoldást találni, melynek során mind az oroszokkal, mind az ukránokkal folytatni kell a párbeszédet.

Macron mindemellett arról is beszélt, hogy az uniónak felül kell vizsgálnia viszonyát a nyugat-balkáni országokkal és őszinte lehetőséget kell nyújtani számukra az unióhoz történő csatlakozással kapcsolatban.

A francia elnök szerint az EU és az afrikai országok között is új szövetséget kell kialakítani, melyek megvitatására a két fél közötti februári csúcstalálkozón lesz lehetőség.