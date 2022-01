Stephane Bancel, a Moderna vezérigazgatója csütörtökön azt mondta, a Covid-19 elleni védőoltások hatékonysága idővel valószínűleg csökkenni fog, ezért az embereknek ősszel szükségük lehet egy negyedik oltásra is, hogy növeljék a védettségüket, írja a CNBC.

Bancel szerint azok, akik tavaly ősszel adatták be a védőoltást, valószínűleg elegendő védelmet kaptak télre, amikor az új fertőzések száma megugrik, mivel az emberek a hideg elől a zárt terekbe húzódnak vissza. Ugyanakkor az a véleménye, hogy a harmadik oltás hatékonysága valószínűleg néhány hónap alatt lecsökken, hasonlóan ahhoz, ahogy első két adag esetében is történt.

A Moderna vezetőjével a Goldman Sachs készített interjút a befektetési bank egyik konferenciáján.

Fotó: IVAN COURONNE / AFP

Bancel azt is elmondta, hogy néhány ország, például az Egyesült Királyság és Dél-Korea, már most rendeli a dózisokat a felkészülés jegyében. „Továbbra is úgy gondolom, hogy 2022 őszén és azután is szükség lesz az emlékeztető oltásokra” – mondta a Moderna-vezér, hozzátéve, hogy az idősebb vagy alapbetegségben szenvedő embereknek még évekig szükségük lehet az éves emlékeztető dózisokra.

A Moderna a múlt hónapban előzetes adatokat tett közzé, amelyek azt mutatták, hogy a jelenleg engedélyezett 50 mikrogrammos emlékeztető oltás harminchétszeresére, míg a 100 mikrogrammos emlékeztető oltás nyolcvanháromszorosára növelte az omikron fertőzést blokkoló antitestek számát.

Az emlékeztető oltások egyre fontosabb szerepet játszanak a vírus megfékezésére kidolgozott közegészségügyi stratégiákban, mivel az eredeti két oltás által nyújtott védelemre jelentős csapást mért a rendkívül fertőző omikron variáns.

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége által közzétett tanulmány szerint a Moderna és a Pfizer két dózisú vakcinái húsz héttel a második adag oltás után mintegy 10 százalékban hatékonyak az omikron okozta fertőzés megelőzésében, viszont az emlékeztető adagok beadatását követően akár 75 százalékos hatékonysággal akadályozzák meg a betegség kialakulását.

Azonban a jelentés szerint az emlékeztető oltások hatékonysága is csökkenni kezd körülbelül négy hét elteltével. Az emlékeztető dózisok 55-70 százalékban voltak hatékonyak a fertőzés megelőzésében az ötödik és kilencedik hét között, és 40-50 százalékban az oltás beadása után 10 héttel.

Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója a múlt hónapban a CNBC-nek elmondta, hogy az embereknek valószínűleg szükségük lesz egy negyedik adag vakcinára is, és az omikron virulenciája miatt szerinte az oltásra a vártnál hamarabb is sor kerülhet.

Bancel a Goldman Sachsnak adott interjúban úgy vélekedett, hogy az omikron felgyorsíthatja a nyájimmunitás kialakulását. Ugyanakkor óva intett a jóslatoktól, megjegyezve, hogy az omikron a maga tucatnyi mutációjával a tudományos közösség nagy részét meglepte. Az eddigi adatok arra utalnak, hogy az omikron fertőzőképesebb, de kevésbé súlyos, mint a korábbi törzsek.

Egy véletlenszerű mutáció azonban ismét megváltoztathatja a világjárvány menetét – mondta Bancel.