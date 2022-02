A Konzervatív Párt újabb képviselője szólította fel Boris Johnsont a lemondásra, írja a BBC.

Nick Gibb volt oktatási miniszter a legújabb konzervatív párti képviselő, aki bizalmatlansági indítványt nyújtott be a miniszterelnök ellen. Azt mondta, a választók dühösek a Downing Street-i bulik, illetve a korlátozó intézkedések arcátlan figyelmen kívül hagyása miatt.

Fotó: Shutterstock

Eközben a Daily Mirror beszámolója szerint átadtak az ügyben vizsgálódó rendőröknek egy fényképet, amelyen Johnson egy születésnapi összejövetelen sörrel a kezében látható a miniszterelnöki hivatal egyik szobájában. A lap szerint a 2020 júniusában készült kép egy abból a háromszázból, amelyet a 12 állítólagos összejövetel ügyében folytatott vizsgálathoz nyújtottak be a rendőrséghez.

A kép készültének idején törvény tiltotta a két főnél nagyobb létszámú összejöveteleket.

Gibb bejelentése egy a miniszterelnök szempontjából egyébként is nehéz hétnek a végére esett: a Downing Street több alkalmazottja is felmondott, illetve közzétették a partik ügyében készült Sue Gray-jelentés első megállapításait is.

A Daily Telegraph című napilapban Gibb, aki három miniszterelnök alatt szolgált, és aki Boris Johnson tavaly szeptemberi átszervezési intézkedései következtében vesztette el oktatási miniszteri posztját, azt mondta, hogy választók dühösek a kettős mérce miatt, és úgy vélekedett, hogy a bizalom helyreállításához a miniszterelnököt le kell váltani.

A miniszterelnökkel szembeni bizalmi szavazást a Konzervatív Párt szabályzata szerint a frakciótagság minimum 15 százalékának, jelenleg 54 képviselőnek kell kezdeményeznie az 1922-es bizottság elnökénél.

A kormányzati tisztséget nem viselő tory képviselők alkotta 1922 Bizottság – amely onnan kapta nevét, hogy az alapítók az 1922-es parlamenti választásokon kerültek be a londoni alsóházba – informális, de gyakorlatilag kötelező erejű politikai ajánlásokat fogalmaz meg a kormányzati tisztséget viselő konzervatív képviselők számára. E frakciótestület hatáskörébe tartozik a Konzervatív Párt vezetőváltási folyamatainak irányítása is.