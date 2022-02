A wellingtoni rendőrség dalokat játszott le, köztük a "Baby Shark" című híres gyermekdalokat, James Blunt "You're Beautiful" című dalát és a "Frozen" című filmből a Disney klasszikus "Let it Go" című dalát, hogy feloszlassa a vasárnap már hatodik napja tartó tüntetéseket.

A hangos zene ellenére, és a Dovi trópusi ciklon által okozott vad időjárás ellenére a helyi TVNZ csatorna felvételei azt mutatták, hogy a tüntetők inkább táncoltak a zenére semmint elindultak volna hazafelé. A kanadai kamionosok gyűlései által inspirált tüntetők sátrakkal, teherautókkal és furgonokkal foglalták el és zárták el a Wellington utcákat a város parlamentjének épülete előtt.