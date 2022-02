A Roblox nevű nyílt játékplatform lehetővé teszi felhasználók számára, hogy létrehozhassák saját felületüket, illetve ezeket mások számára is elérhetővé tehetik.Ez ahhoz vezetett, hogy egyes felhasználók egy virtuális koncentrációs tábort hozzanak létre – vette észre a The Jewish Chronicle.

A zsido.com szemléje szerint a felületen az auschwitz-birkenaui haláltáborba vezető sínekre emlékeztető vasúti pálya mellett állnak náci ruhába bújtatott avatárok, de „gázszoba” felirattal ellátott kamrák és holttestek tömegei is láthatóak.

Forrás: Roblox

Külön problémás, hogy a felület rendkívül népszerű gyerekek körében is, nem meglepő, hogy ezért számos kritika is érte a játékot. A Roblox gyorsan reagált is a kritikákra:

Nem tűrjük el azokat a tartalmakat vagy viselkedéseket, amelyek a szélsőségeket – köztük az antiszemitizmust – hirdetik vagy dicsőítik. A kérdéses felületeket eltávolítottuk és kitiltottuk azokat az egyéneket, akik létrehozták azokat.

Hozzátették, hogy folyamatosan dolgoznak azon, hogy minél gyorsabban eltávolítsák azokat a tartalmakat, amelyek megsértik a közösségi szabályokat.

Korábban a VG is beszámolt arról, hogy orgiák is ellepték a legnépszerűbb online gyerekjátékot. A Robloxban a szexjátékok tereit általában lakásoknak nevezik el, ahol az emberek a szexről beszélhetnek és ahol az avatárok virtuálisan szexelhetnek a másikkal.