Jogerősen megállapította a román legfelsőbb bíróság szerdán, hogy Traian Basescu volt román államelnök, jelenlegi európai parlamenti képviselő együttműködött az egykori kommunista titkosszolgálattal, a hírhedt Securitatéval.

Először erre 2019-ben derült fény, a Securitate Irattárát Tanulmányozó Bizottság (CNSAS) állapította meg, hogy a politikus besúgó volt. Ezt még ugyanabban az évben a bukaresti táblabíróság is elfogadta.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Ezután kilenc hónapig tartott amíg az ítélet indoklása is megszületett. A legfelsőbb bíróság közigazgatási részlege az akta iktatásától számítva csaknem másfél évvel későbbre, 2021 novemberére tűzte ki a másodfokú eljárás kezdetét, amelynek eredményeként megszületett most a jogerős végzés. Basescu azonban azóta is folyamatosan tagadja a vádakat, ám a szerdai ítélet jóváhagyta az elsőfokú döntést.

A CNSAS által feltárt dokumentumok szerint Basescut a Securitate már diákkorában, 1972-ben beszervezte, amikor elkezdte tanulmányait a tengerészeti egyetemen, s később Petrov fedőnév alatt írt jelentéseket. Két ilyen dokumentumot is találtak, amelyben Basescu két volt kollégájáról írt elmarasztaló jelentést. Egyikük emiatt külföldi kiküldetéstől esett el. Korábban Basescu többször kapott igazoló jelentést az átvilágítási bizottságtól arról, hogy nem volt besúgó, különben nem vállalhatott volna közhivatalt. 2004 és 2014 között volt Románia elnöke, így a róla előkerült elmarasztaló iratok csak elnöki mandátumai után kerültek az átvilágító bizottsághoz.

Baescu államfői megbízatása lejárta után megalapította a Népi Mozgalom Pártot (PMP), amelynek színeiben előbb szenátor lett, majd 2019-ben európai parlamenti mandátumot szerzett. Pártja a 2020-as parlamenti választáson kiesett a bukaresti parlamentből, miután nem érte el az 5 százalékos bejutási küszöböt.