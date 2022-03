Az üzemanyagok árának emelkedése világszerte politikai szinten is problémává vált, azok árának befagyasztását, adójának csökkentését és egyéb megoldásokat követelve a kormányzatoktól, ám a belga fővárost is magába foglaló brüsszeli régióban úgy döntöttek, hogy nem az autósokat segítik, hanem azokat, akik lemondanak az autózásról – írja a The Mayor nevű, főként uniós ügyekkel foglalkozó portál.

Fotó: Shutterstock

A Bruxell’air nevet viselő mobilitási kezdeményezés keretében az autójuktól megszabadulók akár 900 eurós bónuszra is jogosultak lehetnek.

A 2006-ban indult, közlekedési szokások megváltoztatását célzó ötlet

keretében kapható bónuszt biciklivel kapcsolatos kiadásokra, tömegközlekedésre vagy éppen autómegosztásra lehet költeni, azonban a korábbi 500 eurós maximum a brüsszeli régió hétfői közlése szerint 900 euróra nőtt.

A lépéssel egy időben megszűnik a Bruxell’air korábbi, a járművek sérülése esetén a károkból 1000 eurót fedező programja is. A program működésén nem feltétlenül változtat, hogy annak teljes felügyelete a környezetvédelmi hatóságokhoz kerül, valamint a csalások elleni fellépést is megerősítik, hiszen többen a megítélt bónusz után ismét forgalomba helyezték autójukat.

A program sikere egyelőre mérsékeltnek mondható, 2018-ban 900-an, 2019-ben 1200-an, 2020-ban 1049-en vették azt igénybe, míg tavaly erőteljesebb csökkenés volt tapasztalható, de ennek oka a rendszer átszervezése és pár hónapig szünetelt is. A bónusz összege az igénylők keresetétől is függ és csak közlekedéssel kapcsolatos kiadásokra lehet költeni, míg az esetlegesen fennmaradó összeget vissza kell adni.