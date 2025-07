Az OpenAi riválisa is feltankol pénzből és a mesterséges intelligencia startup nyomába ered

Az Anthropic 5 milliárd dollárt gyűjthet be, nem is akárkiktől. Azonban a mesterséges intelligencia fejlesztések költségét jelzi, hogy a cég vezetője ma már hajlandó a Közel-Keletről is pénzt bevonni.