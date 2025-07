Hiába a súlycsökkenő csodaszer, óriásit zuhant a gyártó részvénye: már csak az új vezér segíthet

Lemészárolták az Ozempic-gyártó Novo Nordisk részvényeit kedden, miután a dán gyógyszergyártó közölte, hogy a vártnál gyengébb eredményekre számít idén a fogyasztást ígérő gyógyszerek versenyének növekedése és a súlycsökkentő gyógyszerének másolatai miatt.

A Novo Nordisk új vezérigazgatója, Maziar Mike Doustdar/Fotó: SPH Media via AFP

Új vezető érkezik a Novo Nordisk élére

A Novo Nordisk részvényei a keddi nap egy pontján mínusz 30 százalékon is álltak, míg végül több mint 23 százalékoseséssel zárták a kereskedést a koppenhágai tőzsdén. A cég kedden bejelentette az új vezérigazgatót is Maziar Mike Doustdar személyében, aki augusztus 7-én veszi át a kormányrudat Lars Fruergaardtól, akinek távozását még májusban jelentették be.

Az iráni születésű, osztrák állampolgár, de az Egyesült Államokban felnőtt Doustdar azonnali cselekvést, lézerfókuszt és nagy teljesítményt ígért a befektetők számára, ám az eddig a nemzetközi működésért felelő új cégvezetőnek nem lesz könnyű dolga. A fogyasztó csodaszerek világában

meg kell találja a módját, hogy megvédje a cég piaci részesedését az Eli Lilly hasonló termékeivel szemben, miközben a diabéteszre felírt Ozempic, és a súlycsökkenés céljából felírt Wegovy pozícióját a másolatok is nehezítik.

Ugyanis mivel a Novo Nordisk nem tudott eleget gyártani a gyógyszerekből, egy amerikai törvény értelmében a hiányra hivatkozva azt a gyógyszertárak is elkészíthetik. Bár a dán cég már úrrá lett a hiányon, a másolatok nem tűntek el a patikák polcairól, veszélyeztetve a cég forgalmát – írja a The Wall Street Journal. A 30 éve a cégnél levő Doustdar többek között jogi lépéseket fontolgat a másolatok ellen, melyeket az Egyesült Államokban a dán cég szerint egymillióan használnak.

A Novo Nordisknak attól sem árt tartania, hogy a Lilly mellett újabb szereplők is megjelennek a súlycsökkentő szerek piacán. A nem is olyan rég még Európa legértékesebb cégének számító gyógyszergyártó így idén csak az eladások 8-14 százalékos növekedésére számít, szemben a korábbi 13 és 21 százalék közötti ütemmel. Az új cégvezető így a költségeket is igyekszik majd megfogni, miután a cég a működési eredményével kapcsolatos váraozásait is csökkentette.