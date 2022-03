Furcsa ügyben merült fel Bajnai Gordon cégének neve az Origo cikke szerint, miután kormánytagok, kormánytisztviselők és jobboldali újságírók is az ellenzék támogatására szóló üzeneteket kaptak. Az internetes portál szerint ez felveti a törvénytelen adatgyűjtés, illetve adatfelhasználás lehetőségét, aminek hátterében a DatAdat nevű céget sejtik, mely Márki-Zay Péter finanszírozásában is részt vesz.

Fotó: Laufer László

A lap becslései szerint akár kétmillió üzenetet is küldhetett a baloldal, és olyanokról is tudnak, akik többet is kaptak. Ez tiltott kampányfinanszírozással kapcsolatos aggályokat is felvet a híroldal szerint, mivel valószínűleg a kiküldött üzeneteket nem a pártok büdzséjéből fizetik, hanem minden valószínűség szerint a DatAdat állja a költségeket.

Az Origo mindemellett idézi az Index korábbi írásait is, mely szerint Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám adathalász céghálót épített ki, melynek az offshore hátterű DatAdat is a része lehet. A cég tulajdonosai között megtalálhatóak olyan személyek is az Index írása szerint, akik a Panama-akták offshore-botrányhoz köthetőek.