A városfejlődés és a gyors ütemű beépítés miatt a Városmajor egykori zöldfelülete csaknem a felére csökkent, parkidegen funkciók, épületek és parkolók jelentek meg a területen. A fejlesztés elsődleges célja, hogy a funkciók rendezésével növekedjen a zöldfelület, törekedve az egykori adottságok helyreállítására. Emellett különös hangsúlyt kap a park berendezéseinek korszerűsítése, a rekreációs funkciók bővítése, megújítása, valamint a fák, a növényzet szakszerű ifjítása, ápolása. A terület és a környező városrész ökológiai viszonyainak a javítása érdekében vízfelülettel egészül ki a Városmajor a fejlesztés folyamán, amely a látogatók számára új kikapcsolódási lehetőséget nyújthat majd – ezek a nyílt tájépítészeti pályázatot kiíró Budapest Fejlesztési Központ (BFK) tervei, elvárásai.

Fotó: Hunyadi József / Fortepan

Két hektárral több

Teljeskörű parkmegújítás évtizedek óta nem történt a Városmajorban, ezért nincs jó állapotban sem a zöldfelület, sem az infrastruktúra. A cél, hogy a funkciók rendezésével legalább két hektárral növekedjen a zöldterület.

Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, a bírálóbizottság elnöke a közösségi oldalán azt írta:

egy rendezettebb, családbarátabb parkot hoznak létre nagyobb és jobb minőségű zöldfelülettel, kényelmes utcabútorokkal, öltözővel felszerelt sportpályákkal, tágas kutyafuttatóval és több korosztály számára alkalmas játszótérrel.

Közölte azt is: a bírálóbizottság a 14 pályamű felbontását követően átadta a szakértőknek a terepet. A testület anonim módon hozza meg a döntést, csak a pályázatok rangsorolása után derül ki, hogy melyik beadvány mögött ki áll.

A Figyelő korábban megírta: a jelenleg a parkban funkcionáló, elsősorban sportlétesítményeket a Csaba utcai bejárat felől nézve a terület „hátsó részén” helyezik el. Ide kerülhet majd a Városmajori Gimnázium és a Kós Károly Általános Iskola diákjai által használt sportközpont is, valamint megépülhet egy új szabadtéri színpad a Városmajorban, s új vízfelület létrehozását is tervezik.

Zöldkorridor

Kormánydöntés született arról, hogy az MTK-nak a területen lévő sportpályáit, sportcsarnokait az állam megvásárolja. Az egyesület Sándor Károly Labdarúgó Akadémiája és a Brüll Alfréd Akadémia új központja is a Józsefvárosba költözik – nemsokára indulhat a jelenlegi rozsdaövezet (az egykori pályaudvar és a volt Taurus-gyár területének – a szerk.) a fejlesztése.

A Városmajor része a Budai zöldkorridor zöldhálózati rendszerének, amelybe beletartozik a Vérmező, a Tabán és a Gellért-hegy is. A tengely kulcsfontosságú szerepet tölt be a belső városrészek átszellőzésében: szélcsatornaként szállítja a friss levegőt a budai hegyekből. Egy korábban elkészült tanulmány a Városmajort a zöldhálózati rendszer részeként, annak összefüggéseiben, majd önálló egységként is vizsgálta. Ennek megállapításai mentén rajzolódtak ki a park fejlesztési céljai.

A teljes cikk a Figyelő legfrissebb számában olvasható!