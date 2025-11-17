Deviza
Bérfejlesztést és komoly leépítést is bejelentett a Magyar Telekom - kiderültek a pontos számok

Sikerült megállapodnia a Magyar Telekomnak a társaságnál működő érdekképviseletekkel a bérfejlesztésekről, a munkavállalók egyszeri juttatásban is részesülnek. A Telekomnál leépítések is várhatók, a munkavállalók csaknem 2 százalékát küldik el.
Németh Tamás
2025.11.17, 14:22
Frissítve: 2025.11.17, 14:40

A Magyar Telekom bejelenti, hogy megállapodott a társaságnál működő érdekképviseletekkel a Magyar Telekom Nyrt.-t és a Telekom Rendszerintegráció Zrt.-t érintő 2025. évi egyszeri juttatás, a 2026-ra vonatkozó bérfejlesztés, egyéb juttatások, és a hatékonyságjavítás mértékéről, jelentette be a távközlési cég a Budapesti Értéktőzsde honlapján. 

TELEKOM
Megállapodtak a bérfejlesztésről a Magyar Telekomnál, egyszeri juttatást is kapnak a munkavállalók, ugyanakkor elbocsátásokra is készülni kell / Fotó: TobiasTropper / Shutterstock

A megállapodás alapján, egyebek mellett, a munkavállalók 2026. március 1-i hatállyal bérfejlesztésben részesülnek, amelynek következtében a személyi jellegű költségek várhatóan megközelítőleg 3,2 milliárd forinttal nőnek 2026-ban. 

Mindemellett a társaság 3,7 milliárd forint összegű egyszeri juttatást fizet ki az érintett munkatársaknak 2025 negyedik negyedévében. 

Ugyanakkor megállapodás született a munkavállalói létszám 1,7 százalékos csökkentéséről, amelyre jelentős részben 2026 első negyedévében kerülhet sor. A végkielégítéssel kapcsolatos költségek megközelítőleg 1 milliárd forintot tesznek majd ki, amelyet nagy részben 2025 negyedik negyedévében könyvelnek el. 

A megállapodás tükrözi a Magyar Telekom elhivatottságát Magyarország digitalizációja, a folyamatos fejlődés és a társaság versenyképességének megőrzése iránt, mely célok megvalósításában kulcsfontosságúak a magas szakértelemmel bíró és elkötelezett munkavállalók 

írták a BÉT-en megjelent tájékoztatásban. 

A Magyar Telekom részvényei az idén 37,7 százalékot erősödtek, ezzel ugyan az OTP 50 százalékos futamától elmaradtak, a Richter és a Mol idei formájára azonban köröket vertek.

Túlszárnyalták a profitvárakozásokat

A csökkenő rendszer-integrációs és informatikai (RI/IT) bevételek és a készülékértékesítés alacsonyabb mértékének következtében a Magyar Telekom bevételei a harmadik negyedévben éves bázison 1,3 százalékkal, 242,9 milliárd forintra mérséklődtek – közölte a vállalat szerdán, tőzsdezárás után. A vállalat nem változtatott publikus célkitűzésein, azaz a menedzsment a teljes idei évre 2024-hez mérten továbbra is 

  • 1–3 százalékos bevételbővülést, 
  • az EBITDA AL 15 százalékos emelkedését, 
  • illetve legalább 200 milliárd forintos módosított nettó profitot
  • és legalább ekkora szabad cash flow-t vár.

Bár a Magyar Telekom bevételei kismértékben elmaradtak az elemzői konszenzustól, a 100 milliárd feletti EBITDA AL és legfőképpen az 55 milliárd forint feletti módosított nettó eredmény simán rávert a várakozásokra. 

 

