Bérfejlesztést és komoly leépítést is bejelentett a Magyar Telekom - kiderültek a pontos számok

A Magyar Telekom bejelenti, hogy megállapodott a társaságnál működő érdekképviseletekkel a Magyar Telekom Nyrt.-t és a Telekom Rendszerintegráció Zrt.-t érintő 2025. évi egyszeri juttatás, a 2026-ra vonatkozó bérfejlesztés, egyéb juttatások, és a hatékonyságjavítás mértékéről, jelentette be a távközlési cég a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Megállapodtak a bérfejlesztésről a Magyar Telekomnál, egyszeri juttatást is kapnak a munkavállalók, ugyanakkor elbocsátásokra is készülni kell / Fotó: TobiasTropper / Shutterstock

A megállapodás alapján, egyebek mellett, a munkavállalók 2026. március 1-i hatállyal bérfejlesztésben részesülnek, amelynek következtében a személyi jellegű költségek várhatóan megközelítőleg 3,2 milliárd forinttal nőnek 2026-ban.

Mindemellett a társaság 3,7 milliárd forint összegű egyszeri juttatást fizet ki az érintett munkatársaknak 2025 negyedik negyedévében.

Ugyanakkor megállapodás született a munkavállalói létszám 1,7 százalékos csökkentéséről, amelyre jelentős részben 2026 első negyedévében kerülhet sor. A végkielégítéssel kapcsolatos költségek megközelítőleg 1 milliárd forintot tesznek majd ki, amelyet nagy részben 2025 negyedik negyedévében könyvelnek el.

A megállapodás tükrözi a Magyar Telekom elhivatottságát Magyarország digitalizációja, a folyamatos fejlődés és a társaság versenyképességének megőrzése iránt, mely célok megvalósításában kulcsfontosságúak a magas szakértelemmel bíró és elkötelezett munkavállalók

– írták a BÉT-en megjelent tájékoztatásban.