Megújult a vezetősége az egyik legnagyobb magyar banknak – fontos pozícióból távozik a volt pénzügyminiszter

Rendkívüli közgyűlésén újraválasztotta és kibővítette az MBH Bank a vezető testületeinek tagjait. A döntések értelmében a hitelintézetet Barna Zsolt elnök-vezérigazgató irányítja majd – közölte az MBH Bank.

Fotó: Northfoto

A közgyűlés 2026. január 1-jétől öt évvel meghosszabbította Barna Zsolt megbízatását, így 2030-ig marad a bank első számú vezetője.

Az igazgatóságban változatlan felállásban folytatja munkáját Szabó Levente, Egerszegi Ádám és Takács Marcell Tamás, hozzájuk pedig 2026-tól két új tag, Tajthy Attila Tamás és Lélfai Koppány Tibor csatlakozik. A közgyűlés továbbá jelezte szándékát, hogy Kandrács Csaba Istvánt 2026. április 2-tól ugyancsak igazgatósági taggá választja.

A felügyelőbizottságban is történtek változások. A testület elnökeként továbbra is Vaszily Miklós folytatja munkáját, az auditbizottság élén pedig újabb ciklusra kapott bizalmat Feodor Rita. Új tagként került a felügyelőbizottságba Czene Árpád, Bechtold Balázs és Kovács Árpád, míg Török Ilona mandátumát meghosszabbították.

Czene Árpád egyben az auditbizottságba is bekerült, ahol Feodor Rita és Vaszily Miklós továbbra is tagként dolgozik.

„A közgyűlés mai döntése fontos visszajelzés személyem és az MBH Bank teljes menedzsmentje számára, és elismerése az elmúlt öt év eredményeinek és az MBH Bank ambiciózus jövőképének. A következő öt évben erősödő vezető testületekkel folytatjuk a növekedést és fejlesztést, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink, részvényeseink és az egész ország számára” – fogalmazott Barna Zsolt hétfőn.

A bank külön köszönetet mondott Járai Zsigmondnak, aki több éven át segítette a felügyelőbizottság munkáját,

és kulcsszerepet játszott a három bank egyesülésével létrejött MBH Bank sikeres működésének megalapozásában. A közgyűlés ugyancsak elismerését fejezte ki Vinnai Balázsnak az igazgatóságban végzett munkájáért, aki tanácsadóként és vezetőként továbbra is részt vesz a bank informatikai átalakításában.

Az MBH Bank a jelölési eljárás során a jelölőbizottság által elfogadott jelölési politika alapján járt el: a jelöltek alkalmasságát a jelölő izottság, az igazgatóság és a felügyelőbizottság is jóváhagyta. A megválasztott tisztségviselők a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában foglalhatják el pozícióikat.