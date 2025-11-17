Deviza
befektetés
Rába Járműipari Holding Nyrt
kispapír
tőzsde

Szabadesésből rántották fel a Rábát, még mindig lejtőn a kurzus

Ahogy korrigál a kispapír, menetrendszerűen érkeznek a vásárlók. Mert még mindig jó tipp a Rába a hadiipari kitettség növelésére.
Faragó József
2025.11.17, 15:40

Hétfőn hamar 4 ezer forint alá csúszott a Rába. Majd a lélektani szint alatt a szabadesés is bekövekezett. Függőlegesen süllyedt a jegyzés. Ám 3800 forintnál megjelentek a vásárlók, és felkapták a kispapírt. 

Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója
Még mindig izgalmas a Rába piaca / Fotó: Kallus György

Fordulatos a kispapír napja

Elképesztő cikcakkokat írt le a Rába jegyzése hétfőn az árfolyamgrafikonon. Mégsem mondhatjuk, hogy meglepődtek a fórumozó kisbefektetők. Amint 4 ezer alá csúszott az árfolyam, máris jöttek olyan vélemények, hogy 

a lélektani szint alatt már szabadesés várható.

És tényleg, 3910 forintról egy perc alatt szánkázott 3800 forintig a kurzus. Ráadásul forgalomban sem volt hiány, hiszen a kereskedési nap derekára már 50 millió forint fölött költöttek a részvény piacán. 

Ám amint korrigál vagy esik a Rába, rögtön megkezdődnek a találgatások, hogy vajon milyen árszinten lépnek be a vásárlók. Nos, 3800 forintnál már megkezdődött a csipegetés, és fel is pattant kissé a kispapír. Bár továbbra is lejtőn a kurzus, közel 4 százalékos a mínusz, de egyelőre 

nem dőlt el, hogy a vevők vagy a vásárlók kerülnek ki győztesen az árfolyam birkózásból.

Hadiipari rali: még mindig jó tipp a Rába

Október végén szétszakadt a Rába, miután bezárult a 4iG projektcége által tett nyilvános vételi ajánlat időablaka, s kiderült, hogy egyetlen részvényes sem fogadta el a szűkmarkú 1789 forintos árat. Akkor 30 százaléknyi kapitalizáció olvadt le a Rábáról. Az árfolyam 4500 forintról 3200 forintig zuhant.

Mégis hamar visszakapaszkodott 4 ezer forint fölé a kurzus, mert belegondoltak a befektetők, hogy a Rába továbbra is profitálhat a hadiipar fellendüléséből, emellett 

a pesti parketten jelenleg a 4iG–Rába párosa a legkézenfekvőbb lehetőség a hadiipari kitettség növelésére.

Egyrészt, az évekig alvó papírként szunnyadó Rábát a cseh CSG  és a magyar 4iG párosa regionális gyártóhellyé fejlesztheti. Ezért az árazásban még bőven lehet potenciál. Másfelől, amióta napvilágot látott, hogy a 4iG projektvállalata tőzsdén kívüli ügyletben szerez 74 százalékos tulajdoni részt a Rábában, ott lóg a levegőben a kiszorítás lehetősége, amire 90 százalék felett van mód. És továbbra sem zárható ki, hogy a nyilvános vételi ajánlat kudarca után a 4iG a piacon is vásárol még Rába-részvényeket. 

