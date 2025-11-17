Szabadesésből rántották fel a Rábát, még mindig lejtőn a kurzus

Hétfőn hamar 4 ezer forint alá csúszott a Rába. Majd a lélektani szint alatt a szabadesés is bekövekezett. Függőlegesen süllyedt a jegyzés. Ám 3800 forintnál megjelentek a vásárlók, és felkapták a kispapírt.

Még mindig izgalmas a Rába piaca / Fotó: Kallus György

Fordulatos a kispapír napja

Elképesztő cikcakkokat írt le a Rába jegyzése hétfőn az árfolyamgrafikonon. Mégsem mondhatjuk, hogy meglepődtek a fórumozó kisbefektetők. Amint 4 ezer alá csúszott az árfolyam, máris jöttek olyan vélemények, hogy

a lélektani szint alatt már szabadesés várható.

És tényleg, 3910 forintról egy perc alatt szánkázott 3800 forintig a kurzus. Ráadásul forgalomban sem volt hiány, hiszen a kereskedési nap derekára már 50 millió forint fölött költöttek a részvény piacán.

Ám amint korrigál vagy esik a Rába, rögtön megkezdődnek a találgatások, hogy vajon milyen árszinten lépnek be a vásárlók. Nos, 3800 forintnál már megkezdődött a csipegetés, és fel is pattant kissé a kispapír. Bár továbbra is lejtőn a kurzus, közel 4 százalékos a mínusz, de egyelőre