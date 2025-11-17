Nincs megállás: újabb mozdonyok állnak szolgálatba a MÁV-nál

Újabb mérföldkőhöz ért a MÁV-csoport! A 10 miniszteri vállalásnak köszönhetően az elmúlt 30 év legnagyobb mozdonyflotta-megújítását hajthatjuk végre, és most szolgálatba áll az 50. újabb mozdonyunk is.

Máv: folytatódik a flottacsere program / Fotó: MÁV-csoport / Facebook

Ezek a járművek nemcsak gyorsabbak és energiatakarékosabbak, hanem jobb munkakörülményeket biztosítanak mozdonyvezetőinknek is.

A flotta fiatalításával pedig olyan veterán gépeket engedünk nyugdíjba, amelyek öt- hat évtizeden át szolgálták Magyarország vasútját – tisztelettel és köszönettel búcsúzunk tőlük.

Folytatjuk a megújítást – a cél változatlan: jobb vasút mindenkinek.

Kőbánya-Kispest: itt tart most a felújítás

A MÁV csoport idén több munkálatot is befejez a Köki vasútállomáson. A Kőbánya-Kispest csomóponton a legjelentősebb munkálatokat azonban csak jövőre kezdik meg.

„Vállalásunknak megfelelően az idei évben folyamatosan végzünk különféle nagyságrendű, de egyaránt fontos munkákat Kőbánya-Kispest állomás megújítása érdekében” – közölte a MÁV csoport a Világgazdaság megkeresésére.

A Köki az egyik legforgalmasabb területe a fővárosnak,

az intermodális (többféle közlekedési módot összekötő) csomópont tulajdonjogilag is több részre osztható. Itt található az M3-as metró végállomása, amelyet a BKV üzemeltet,parkolóházak és felszíni parkolók, amelyeket a Budapest Közút üzemeltet,

a BKK-hoz tartozó több fővárosi buszmegálló, illetve itt van a vasútállomás és több agglomerációs, valamint távolsági buszállomás is, amely a MÁV csoporthoz tartozik.

Még márciusban lapunkkal közölte a MÁV, hogy a csoport saját forrásából megkezdi a Kőbánya-Kispest (Köki) vasútállomás felújítását. A munkálatok már tavasszal elindultak, azonban a leglátványosabb munkákba csak 2026-ban kezdenek bele.

Lázár János építési és közlekedési miniszter tavaly járta be a forgalmas csomópontot a MÁV vezérigazgatójával, a minisztérium államtitkárával és a DK kőbányai országgyűlési képviselőjével. A miniszter elismerte akkor, hogy javítani kell a Kőbánya-Kispest csomópont állapotán, és nem kérdés, hogy hosszú távon új vasútállomást kell építeni. A felek abban állapodtak meg, hogy a bejárásról memorandumot készítenek, és a benne foglaltaknak megfelelően elkezdődik a KöKi rendbetétele.