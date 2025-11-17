Deviza
Nincs megállás: újabb mozdonyok állnak szolgálatba a MÁV-nál

Folytatódik a vasúttársaság flottacsere programja.
Andor Attila
2025.11.17., 13:53
Fotó: MÁV-csoport / Facebook

Újabb mérföldkőhöz ért a MÁV-csoport! A 10 miniszteri vállalásnak köszönhetően az elmúlt 30 év legnagyobb mozdonyflotta-megújítását hajthatjuk végre, és most szolgálatba áll az 50. újabb mozdonyunk is. 

Máv
Máv: folytatódik a flottacsere program / Fotó: MÁV-csoport / Facebook

Ezek a járművek nemcsak gyorsabbak és energiatakarékosabbak, hanem jobb munkakörülményeket biztosítanak  mozdonyvezetőinknek is. 

A flotta fiatalításával pedig olyan veterán gépeket engedünk nyugdíjba, amelyek öt- hat évtizeden át szolgálták Magyarország vasútját – tisztelettel és köszönettel búcsúzunk tőlük.
Folytatjuk a megújítást – a cél változatlan: jobb vasút mindenkinek. 

Kőbánya-Kispest: itt tart most a felújítás 

A MÁV csoport idén több munkálatot is befejez a Köki vasútállomáson. A Kőbánya-Kispest csomóponton a legjelentősebb munkálatokat azonban csak jövőre kezdik meg.
„Vállalásunknak megfelelően az idei évben folyamatosan végzünk különféle nagyságrendű, de egyaránt fontos munkákat Kőbánya-Kispest állomás megújítása érdekében” – közölte a MÁV csoport a Világgazdaság megkeresésére.

A Köki az egyik legforgalmasabb területe a fővárosnak, 

az intermodális (többféle közlekedési módot összekötő) csomópont tulajdonjogilag is több részre osztható. Itt található az M3-as metró végállomása, amelyet a BKV üzemeltet,parkolóházak és felszíni parkolók, amelyeket a Budapest Közút üzemeltet,
a BKK-hoz tartozó több fővárosi buszmegálló, illetve itt van a vasútállomás és több agglomerációs, valamint távolsági buszállomás is, amely a MÁV csoporthoz tartozik. 
Még márciusban lapunkkal közölte a MÁV, hogy a csoport saját forrásából megkezdi a Kőbánya-Kispest (Köki) vasútállomás felújítását. A munkálatok már tavasszal elindultak, azonban a leglátványosabb munkákba csak 2026-ban kezdenek bele.

Lázár János építési és közlekedési miniszter tavaly járta be a forgalmas csomópontot a MÁV vezérigazgatójával, a minisztérium államtitkárával és a DK kőbányai országgyűlési képviselőjével. A miniszter elismerte akkor, hogy javítani kell a Kőbánya-Kispest csomópont állapotán, és nem kérdés, hogy hosszú távon új vasútállomást kell építeni. A felek abban állapodtak meg, hogy a bejárásról memorandumot készítenek, és a benne foglaltaknak megfelelően elkezdődik a KöKi rendbetétele.

A megállapodás értelmében a Kőbánya-Kispest csomóponton, illetve Kőbánya alsón is érzékelhető változások lesznek. 

vasút

Nincs megállás: újabb mozdonyok állnak szolgálatba a MÁV-nál

Folytatódik a flottacsere program a vasúttársaságnál.
közbeszerzési törvény

Itt a fordulat: új nyilatkozatot tett Lázár János a Strabagról – mégis maradhat Magyarországon, de ezek a feltételek

Kemény feltételeket szabott a Strabagnak Lázár János építési és közlekedési miniszter, miután az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága napirendre vette az általa beadott törvénymódosítást. Az osztrák építőipari vállalat maradhat hazánkban, de szigorú következményei lesznek, ha újra hibáznak.
ajándékoz

Veszélyes és szexuális témákról is beszélgetnek az MI-t használó plüssmackók a gyerekekkel, figyelmeztetést adtak ki a hatóságok

A játékok által használt modellek nem mindig gyerekbarát témákat feszegetnek.

