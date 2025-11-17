Brüsszeli őrület: az orosz úthengert nem tudják megállítani, de erre a hadseregre bíznák az európai határvédelmet

Az Európai Unió védelmi biztosa, Andrius Kubilius úgy látja: ha egyszer béke születik Ukrajnában, az ország hadserege már nemcsak saját területét, hanem az EU keleti határait is védené. A litván politikus Vilniusban beszélt arról, hogy az ukrán katonák a Baltikumtól kezdve egészen Litvániáig jelen lehetnének – a német páncélos dandár és az amerikai rotációs egységek mellett.

Az unió védelmi biztosa szerint a háború után az ukrán hadsereg akár az EU keleti határait is erősíthetné / Fotó: NurPhoto via AFP

Kubilius szerint jó lenne, ha egy „csatában edződött ukrán hadsereg” erősítené az EU keleti védelmi vonalát, miután Ukrajna területén megszületett a béke. A biztos szerint ugyanis Ukrajna ma „Európa legmagasabban képzett, legtapasztaltabb haderejét működteti”.

Megtört védelem az EU keleti határán

A brüsszeli terv azonban nem több, mint távoli álom: az orosz hadsereg továbbra is lassan, de brutálisan nyomul előre Kelet-Ukrajnában, Vlagyimir Putyin pedig semmilyen kompromisszumkészséget nem mutat.

Az ukrán hadsereg tapasztaltságát illetően nincsenek kétségek – a közel négy éve tartó háború szinte a teljes lakosságon átcsapott, és talán csak azok nem tapasztalták meg a bőrükön a borzalmait, akik korán elhagyták az országot. A képzettség azonban más kérdés: a legtöbb katona kényszerből lett besorozva, akaratuk ellenére, gyakran az utcáról vitték el őket a hatóságok, a legképzettebb harcosokat pedig sorra küldik a frontvonal legbrutálisabb területeire, ahol eltapossa őket a folyamatosan előretörő orosz hadsereg.

Bár Ukrajna NATO-csatlakozása a háború kirobbanását követően gyakori beszédtéma volt az ország nyugati támogatói körében, az erre való hajlandóság szinte teljesen elpárolgott. Kubilius javaslata valójában csak egy kiskapu lenne, hogy az ukrán hadsereget hozzá lehessen láncolni az európai erőkhöz, még a NATO nélkül is.

A biztos azonban a Politicónak hangsúlyozta: „Az ukrán jelenlét nem gyengítené a NATO-erőket, sem a Németország által Litvániába küldendő páncélos brigádot, sem a térségben állomásozó amerikai egységeket, sem pedig az 5. cikkely védelmi garanciáit.”

Mi, litvánok megtanultuk a történelemből, hogy több biztonsági garancia mindig jobb

– mondta, hozzátéve: az EU-nak is világos működési mechanizmusokra van szüksége saját védelmi kötelezettségeihez.