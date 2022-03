Kevesebb mint egy héttel a választások előtt, hétfő reggel hekkertámadás ért több jobboldali portált, mint például a Nemzeti Sport Online, a 888, a Metropol, a Figyelő, a Szabad Föld és a Mandiner.

Az online lapokon nem sokkal a leállás előtt az alábbi üzenet jelent meg:

Ez a weboldal a kormányzati propaganda része! Elhozzuk az igazságot nektek! Kormányzati propaganda helyett független sajtót!

Egyértelműen politikai hekkertámadásról van szó – írja a Magyar Nemzet, hiszen a kicserélt szövegek helyén arról is lehetett olvasni, hogy Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt ígéreteiből már több tucat teljesült. A lap emlékeztet arra is, hogy a magyar sajtó ezen szegmense korábban a baloldal számára számos kínos ügyet tár fel.

Fotó: Shutterstock

A mostani egyébként nem az első kibertámadás a jobboldali sajtó ellen. Legutóbb tavaly októberben tett kísérletet egy ismeretlen hekkercsoport bizonyos jobboldali portálok ellehetetlenítésére. Akkor az Origo, a most is érintett Mandiner, a Békemenetet szervező CÖF-CÖKA honlapja ellen, valamint a Magyar Hírlappal szemben is indult terheléses támadás. A mostani, politikai támadás elkövetői egyébként az Anonymous-csoport tagjaiként állították be magukat, bár azt nem tudni, hogy tényleg ők állnak-e az incidens mögött.

A Mediaworks Hungary a rendőrséghez fordul és feljelentést tesz.

Megmutatkozik a világhírű baloldali sajtószabadság. Ma reggelre több magyar jobboldali hírportált megtámadtak és elérhetetlenné tettek csupán azért, mert azok mást mertek írni, mint a nemzetközi liberális mainstream média

– írta a Facebookon Varga Judit. Az igazságügyminiszter angolul is megjelent közleményében az EBESZ figyelmét is felhívta a cekkertámadásra, „ha az esetleg elkerülné a figyelmüket”.

Varga Judit azt írta:

ez vár ránk, ha a baloldal kerül hatalomra április 3-án? Portálok ellehetetlenítése és újságírók vegzálása? A baloldal bűnözőket bérelt fel a kampányban? Ez is benne lesz vajon az EBESZ-jelentésben? Úgy látszik, a nem értek egyet azzal, amit mondasz, de halálomig küzdeni fogok azért, hogy mondhasd-ból eljutottunk a 'ha nem vagy velünk, akkor elhallgattatunk' dogmáig.