Saját halálhírébe botlott az interneten az Ukrajnában szolgáló amerikai katona

Saját halálhíréről posztolt Twitter-oldalán az az amerikai katona, aki Ukrajnában harcol önkéntesként az orosz inváziós csapatok ellen. Vasquez történetét korábban itt a VG.hu-n is bemutattuk. A férfi családját hátrahagyva ment a frontra.

I got killed again☹️ pic.twitter.com/FiWE0EO4V1 — James Vasquez (@jmvasquez1974) March 31, 2022

Azóta is többször rakott már fel a közösségi oldalára képeket és videókat az akcióikról. Most pedig egy olyan cikket osztott meg, amelyen épp az ő halálhíréről számolnak be. Vasquez egy szomorú arc kíséretében csak annyit írt a poszthoz: „Már megint megöltek.”

Fotó: Roman Pilipej / MTI/EPA

Az orosz–ukrán háború kirobbanása óta nem ez az első eset, amikor valakinek tévesen a halálhírét keltik. Korábban a Kijevben élő brit újságíró, John Sweeney sem volt elragadtatva attól, hogy azt terjesztették: meghalt a rakétatámadásokban.