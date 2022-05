A Balti-országok biztonságát is növelné a NATO-bővítés

Svédország és Finnország csatlakozása az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez jelentősen megnövelné a balti térség biztonságát is

– nyilatkozta Eva-Maria Liimets észt külügyminiszter.

Amennyiben a szomszédunkban más demokratikus országok is a NATO tagjaivá válnának, az azt jelentené, hogy szélesebb körű közös gyakorlatokat tarthatnánk, és sokkal erősebb együttműködést tudnánk kialakítani

– idézte a tárcavezetőt a Reuters hírügynökség.

Fotó: Bernd von Jutrczenka / picture alliance via Getty Images

Hozzátette, hogy a két ország felvétele a katonai tömbbe azt is jelentené, hogy erőteljesebb lenne a szárazföldi erők jelenléte, ahogyan a légi és tengeri védelem is sokkal jelentősebbé válna.

Svédország és Finnország azt követően tűzte napirendre a NATO-hoz való csatlakozás kérdését, hogy Oroszország február 24-én támadást intézett Ukrajna ellen. Az egyre jobban elhúzódó háború, és annak borzalmai arra sarkallták a két északi országot, hogy megerősítsék védelmüket, hiszen ők is szomszédosak Oroszországgal. A tárgyalások annyira előrehaladottak, hogy Finnország már hivatalosan is benyújtotta csatlakozási kérelmét a szervezethez, és ugyanez Svédországban is csak napok kérdése.

Nemrég Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes újságírók előtt azzal fenyegetőzött Moszkvában, hogy

a NATO-nak nem kellene illúziókat táplálnia azzal kapcsolatban, hogy Oroszország egyszerűen beletörődik Svédországnak és Finnországnak a blokkhoz való csatlakozásába.