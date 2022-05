Két év után újra lesz Sziget Fesztivál. Idén augusztus 10. és 15. között tartják meg.

„1993 óta annyira biztos volt, hogy évente összegyűlünk a Hajógyári-szigeten, hogy senki sem gondolta volna, hogy lesz év, amikor nem lesz Sziget. Pláne, hogy egymás után két fesztivál is elmarad” – kezdte a szokásos „nagy” Sziget sajtótájékoztatót Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. „Idén azonban már nagyon készülünk a sorban 28. Szigetre, ami egy nagy visszatérés lesz világsztárokkal, nagy kedvencekkel, az elmaradt szezonok alatt befutott előadókkal és a Szigettől megszokott műfaji sokszínűséggel. Az biztos, hogy idén kihagyhatatlan lesz a Sziget” – tette hozzá.

Kitért az ukrán háborús helyzetre is, ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy a Sziget a maga eszközeivel mindig a béke pártján áll és elítéli a háborút. A szervezőiroda ezért is vett részt egy ukrán kezdeményezésre létrejött, 20 európai ország összefogásával megvalósult Nemzetközi Jótékonysági Koncert-Maraton, a #StopWar lebonyolításában, illetve a fesztivál ideje alatt a Music Saves Ukraine kampányhoz is csatlakoznak.

Csiszár Virág, a Sziget nemzetközi booking menedzsere a „nagy” zenei helyszínek programjából adott ízelítőt. Elmondta, hogy a Sziget 2022 világsztárokkal, befutott nevekkel, itthon még nem látott előadókkal, friss, izgalmas, feltörekvő tehetségekkel tér vissza a hosszú szünet után. A Nagyszínpadon például olyan headlinereket vonultatnak fel melyek friss lemezanyagaikat hozzák el.

A Kings of Leon tavaly márciusban rukkolt elő új lemezével, ezzel pótolja 2020-ban elmaradt szigetes koncertjét, csakúgy, mint Dua Lipa,

aki a tavalyelőtt megjelent, majd Grammy-díjat nyert lemezét hozza el, és nem mellesleg toronymagasan vezeti a Sziget látogatók kívánságlistáját. Ezeket az új anyagokat a mostani turnékon hallhatja majd először a közönség, például a Szigeten.

A Nagyszínpad headlinerek között van még az Arctic Monkeys, szintén új hanganyagot ígérve és nagy várakozás előzi meg Justin Bieber koncertjét is, valamint a headlinerek közt szerepel majd Calvin Harris és a Tame Impala is.

A Nagyszínpad további fellépői között is olyan nevek szerepelnek, akik több nemzetközi fesztiválon headlinerként lépnek föl 2022-ben, mint például a Bastille, Stromae vagy Lewis Capaldi, Sam Fender és a friss Grammy-díjas Rüfüs Du Sol.

Fotó: Mónus Márton / MTI

Kádár kiemelt néhány fontos változást is az idei Szigettel kapcsolatban. Így például azt, hogy teljesen megszűnnek a 0. és -1. napok, idéntől 6 teljes értékű, minden programhelyszínén aktív fesztiválnapból áll majd a Sziget. A szervezők igyekeznek a környék forgalmát is mentesíteni, ezért a beléptetési rendszer a „K” híd belső oldalára kerül át. A várhatóan nagy forgalmat illetve teltházat ígérő napok miatt a szervezők a belső forgalmat is újra tervezték.

Úgy alakítottuk ki az útvonalakat, hogy a beengedésnél és egy-egy nagyobb koncert utáni távozási hullámnál a lehető legbiztonságosabb módon oldjuk meg a tömegirányítást”

– mondta a főszervező.

Új dolog a Szigeten, hogy idéntől a látogatók is átélhetik a VIP élményt, a megvásárolható VIP jegyek egyszerre 4 VIP-szektorba is belépést engednek, amiket a Nagyszínpad (H&M Sziget VIP), a FreeDome, a Colosseum és a Ticketswap Party Aréna mellett alakítanak ki.

A környezetvédelmi elköteleződés is töretlen, a Greener Sziget új elemekkel egészül ki idén. Így például egy CO2 kompenzációs erdő kialakításához járulhatnak hozzá azok a látogatók, akik a jegy mellé „vásárolnak egy fát” is. A vendéglátás is megújul idén és a minden igényt kialakító blokkokból száműzik a hulladékot képező műanyagot, továbbra is használják a re:poharat, lebomló étkészletet használnak és a fókuszt a keletkező hulladék visszagyűjtésére helyezik.

Faix Csaba, a Budapest Brand vezérigazgatója elmondta,

a Sziget Budapest elsőszámú turisztikai attrakciója. A közel 100 országból érkező fesztiválozó a város jó hírét viszi szerte a világban,

ami kulturális és turisztikai szempontból is több mint városmarketing, hiszen a Sziget kétségkívül a legmenőbb és legtöbbet emlegetett hazai márka.