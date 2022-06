Két ember meghalt Németország középső részén, miután egy szupermarketben lövöldözés volt – írja a Reuters a német rendőrség Twitter bejegyzésére hivatkozva.

Almanya Hessen eyaletinde bulunan Schwalmstadt'ta bir adam markette bir kadını silahla vurup ardından intihar etti.

Kadın takip edildiğini anlayınca yardım isteyerek markete girdiği söyleniyor. pic.twitter.com/xLsd8BzwM1 — Echo (@Almanya_News) June 7, 2022

A Frankfurttól északkeletre fekvő, 8500 lakosú Schwalmstadt-Treysa városában nagyjából 1 óra környékén történhetett a helyi rendőrség szerint, ám azt is elmondták, hogy egyelőre nem világos pontosan mi történt. A helyi újság, a HNA szerint egy szemtanú arról számolt be, hogy egy férfi lelőtt egy nőt, majd magát is az Aldi egyik üzletében.