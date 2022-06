Támogatja, hogy megkapja az engedélyt Törökország F-16-os típusú vadászgépek vásárlására, közölte a Reuters szerint Joe Biden amerikai elnök csütörtökön a madridi NATO-csúcs végén tartott sajtótájékoztatón, továbbá azt is elmondta, hogy a tranzakcióhoz szükséges kongresszusi jóváhagyás is sínen van.

Fotó: Evrim Aydin / Anadolu Agency via AFP

Az elnök ugyanakkor visszautasította a feltételezést, hogy a támogatás annak az eredménye, hogy Törökország hajlandó volt visszakozni a svéd és finn csatlakozási törekvések kapcsán belengetett vétó kapcsán. Hozzátette, hogy álláspontja nem változott a decemberi véleményéhez képest, akkor is csak arra mutatott rá, hogy ehhez a kongresszus jóváhagyására is szükség van.

Törökország még októberben jelezte vásárlási szándékát 40 darab F-16-os vadászgépre

és további közel 80 modernizációs szettre a már meglévő repülőivel kapcsolatban.

Azonban az amerikai törvényhozásban a törökökkel szembeni érzések mélypontra kerültek az elmúlt években miután Ankara orosz gyártmányú légvédelmi rendszereket rendelt, szankciókat és az F-35-ös programból történő kizárást vonva maga után.

Szerdán már a Biden-kormány egy másik vezető tisztségviselője is jelezte, hogy támogatja a török beszerzést. Celeste Wallander Pentagon tisztviselő szerint az erős török védelmi képességek a NATO-t is megerősítik. Az F-16-osokat gyártó Lockheed Martin részvényei a tőzsde szélesebb körű esése ellenére a pozitív tartományban is maradtak a hírek hatására.