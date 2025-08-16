Trump arról is tájékoztatta Zelenszkij elnököt, hogy Putyin ragaszkodik területi követeléseihez - itt vannak a részletek

A Világgazdaság is beszámolt korábban arról, hogy Zelenszkij és európai vezetők tárgyaltak Donald Trumppal, miközben az amerikai elnök pénteken a Putyinnal folytatott tárgyalásai után repült hazafelé Alaszkából. Trump produktívnak nevezte a találkozót, és jelezte, hogy felszólítja Zelenszkijt, hogy kössön megállapodást.
Trump a hívás során azt mondta, hogy bár Ukrajnán múlik, hogy mit kezd a területével, Vlagyimir Putyin álláspontja nem változott: továbbra is azt akarja, hogy Kijev átadja az egész kelet-ukrajnai Donbász régió feletti ellenőrzést – közölték névtelenül nyilatkozó, az ügyhöz közel álló források a Bloomberg hírügynökséggel.
Zelenszkij többször is kizárta Donyeck és Luhanszk egészének feladását, amelyeket Moszkva erői csak részben ellenőriznek, és katonailag eddig nem is sikerült elfoglalniuk. Oroszország leállítaná a Zaporizzsja és Herszon megye azon részeire vonatkozó követeléseinek érvényesítését, amelyeket jelenleg nem ellenőriz, gyakorlatilag befagyasztva a frontvonalakat – közölték a források.
Trump azt mondta a vezetőknek, hogy kész hozzájárulni Ukrajna biztonságának garantálásához, ha az nem vonja be a NATO-t – tették hozzá. Az elnök azt sugallta, hogy Putyinnak ez rendben is lenne. Sajtóforrások szerint felmerült egy a NATO ötös cikkelyéhez hasonlatos védelmi megállapodás, vagyis ha támadják Ukrajnát, akkora szövetség felléphet a védelmében. Arra lehet következtetni, hogy ezt a védelmet az Amerikai Egyesült Államok biztosítaná az ukránoknak, és nem a NATO.
A Financial Times információi szerint Putyin azt mondta, Donyeckért és Luhanszkért cserébe befagyasztja a frontvonalat Herszon és Zaporizzsja déli régióiban, ahol erői nagy földterületeket tartanak birtokban, és nem indít új támadásokat további területek megszerzése érdekében – közölte három, a tárgyalásokhoz közel álló személy.
Az amerikai elnök azt is közölte korábban, hogy a Putyinnal folytatott tárgyalása és a Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetése is „nagyon jól sikerült”. Trump azt írta, hogy „mindenki elhatározta”, hogy a háború befejezésének legjobb módja egy békemegállapodás elérése, és „nem pedig egy egyszerű tűzszüneti megállapodás”.
A Trump–Putyin-találkozót követő interjújában Trump azt javasolta Zelenszkijnek, hogy kössön egyezséget az oroszokkal, mivel Oroszország nagyon nagy hatalom, szemben Ukrajnával.
Volodimir Zelenszkij hétfőn a Fehér Házban találkozik Donald Trumppal. Az Ovális Irodában tett legutóbbi, februári látogatása a két vezető közötti szópárbajjal végződött, és oda vezetett, hogy az Egyesült Államok rövid időre felfüggesztette Ukrajnának nyújtott katonai segélyét, ami aláásta az ország harci képességeit. Trump és Zelenszkij azóta többször is találkozott, többek között a hágai NATO-csúcstalálkozón és a Vatikánban, és javították kapcsolatukat.
Európai tisztségviselők üdvözölték Trump erőfeszítéseit az amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésük során. Szombaton kiadott nyilatkozatukban megerősítették egy háromoldalú találkozó szükségességét Trump, Putyin és Zelenszkij között. A közlemény nem említette a korábbi követeléseket, amelyek az azonnali tűzszünetet követelték volna a tárgyalások felé vezető első lépésként.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.