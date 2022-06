Mariupol eleste óta a legnagyobb vereségét szenvedheti el Ukrajna

A legnagyobb vereségét szenvedheti el Ukrajna Mariupol elvesztése óta, hamarosan ugyanis végleg orosz kézre kerülhet a Donbasz két utolsó fő települése, azaz Liszicsanszk és a szomszédos Szeverodonyeck is. Mindkét településen hetek óta zajlanak a harcok, de miután az oroszok sorra foglalják el a környező falvakat, az ukrán védők sorsa megpecsételődni látszik. Ezt már Kijevben is látják.

Zelenszkij: Luhanszk térségében dúlnak a legkeményebb harcok Moszkva jelenleg a régió mintegy 95 százalékát tartja ellenőrzése alatt.

Amerikai szakértők szerint az elmúlt napok orosz előrenyomulása után Liszicsanszk és így Szeverodonyeck megtartása is ellehetetlenült. Hamarosan az ott lévő összes ukrán katonát bekerítik majd az oroszok, elvágva őket az utánpótlási és a menekülő útvonalak elől is. Az amerikai Háborús Tanulmányok Intézetének vizsgálata szerint az oroszok a következő napokban egyre jobban szorongathatják majd Liszicsanszkot is.

Bevették az oroszok Toskivkát, már Liszicsanszkot lövik, nagy bajban az ukránok

Mivel ez a város magasabban fekszik, mint Szeverodonyeck, onnan könnyedén lehet majd lőni az ukrán állásokat. Igaz, a szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az orosz előrenyomulással az ő utánpótlási vonalaik is nyúlnak, a heves ukrán ellenállás miatt pedig az egységek súlyos veszteségeket szenvednek el nap mint nap. Ennek ellenére már nem az a kérdés, hogy ki nyeri a donbaszi csatát, hanem az, hogy mikor kerekednek felül végleg az oroszok.