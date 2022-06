Nagy vihart kavart az elmúlt napokban Orbán Viktor miniszterelnök mobiltelefonjának ügye, amely azután került ismét a reflektorfénybe, hogy kedden a kormányfő kiposztolta: ezen hívta fel Volodomir Zelenszkij ukrán elnök. Sokan felkapták a fejüket arra, hogy egy vezető politikus ilyen régi készüléket használ, de ennek nagyon is meg van az oka.

Fotó: Orbán Viktor, Facebook

Orbán Viktor Nokia telefont használ

Orbán Viktor régi Nokia, pontosabban Nokia E51-es telefonja ugyanis jóval nehezebben feltörhető, mint a mai, okostelefonok, amelyeket könnyedén meg lehet támadni kívülről is. A készüléket még 2007-ben dobta piacra a finn gyártó.

Fotó: YVES HERMAN / AFP

A Bors korábban arról írt, hogy a kormányfő német szokásnak megfelelően több telefont is tartott, de munkát csak a „butább” készüléken végzett. A telefonokat pedig a legmagasabb biztonsági rendszerek védik, hogy feltörhetetlenek legyenek.

Boris Johnson mobilszáma is nyilvános

Nem mindenki esküszik ugyanakkor a biztonságra. Boris Johnson brit kormányfőről három éve derült ki, hogy egy kínai gyártmányú Huawei P20-as okostelefont használ. Erről a készülékről azóta is keringenek olyan hírek, hogy adataink nem csak számunkra láthatók.

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Akkor a Downing Street sietett leszögezni, hogy a készülék nem az övé, hanem egy stábtagé. Tavaly tavasszal pedig a BBC írta meg, hogy a miniszterelnök személyes telefonszáma 2006 óta elérhető az interneten, mert azóta sem cserélte le, vagyis Johnson valóban nem sokat törődik a biztonsággal. Hasonlóan járt egyébként Emmanuel Macron francia elnök is, aki kénytelen volt számot cserélni a rengeteg hívás és üzenet miatt. Azóta két iPhone készüléket használ, amelyből az egyik szigorúan titkosított.

Joe Biden iPhone mobilra esküszik

Az Egyesült Államok elnökeit a lehető legnagyobb biztonsági intézkedésekkel védik, így a személyes adataikat is természetesen. Az amerikai elnökök évekig nem is használhattak mobiltelefont, ezt először Barack Obama törte meg. Ő volt az első aki speciálisan személyre szabott Blackberryt és iPad-et is kapott munkájához. Ezeket a gyártók kizárólag egyedileg készítették és feltörhetetlenek voltak. Joe Biden jelenlegi elnök már kissé lazábban veszi a dolgokat, de azért nem sokkal: ő már ugyanis iPhone-t használ – amely természetesen szintén személyre szabott és biztonságos – és van Apple okosórája, illetve egyéb olyan eszközei, amelyek személyes adatokat is tárolnak. Ezeket viszont mind szigorúan ellenőrzik az amerikai hatóságok.

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Milyen telefont használ Putyin?

Vlagyimir Putyin orosz elnök szokásairól, magánéletéről és személyes adatairól szinte semmit sem lehet tudni. Keringenek ugyan legendák, de a pontos igazságot valószínűleg az elnökön és néhány legfőbb bizalmasán kívül senki sem ismeri.

Fotó: Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP

Így van ez például a telefonjával is. A TASZSZ orosz hírügynökség 2020-ban írta meg a Kreml szóvivőjére, Dmitrij Peszkovra hivatkozva, hogy az elnök még mindig nem használ sem mobil-, sem okostelefont. Sőt, Putyin alig internetezik, a beszélgetéseit és utasításait leárnyékolt, biztonságos vonalas készülékeken folytatja. Ezeken keresztül beszélt az elmúlt hónapokban is a világ vezetőivel, akik az ukrán háború miatt hívták őt.