Hiába ért el gigantikus rekordot és lett a koronavírus-járvány egyik legjobban nyitó filmje, a Minyonok: Gru színre lép című animációs mozi nem csak ezzel került be a hírekbe. Az interneten, elsősorban a TikTokon ugyanis terjed egy új őrület, amely arról szól, hogy fiatal, huszonéves felnőttek tömegesen, öltönyben ülnek be a mozikba, ahol a mesefilmből ismert gesztusokkal, tapsikolással és ujjongással ünneplik a mozi egyes jeleneteit.

Why Minions is crushing the box office. pic.twitter.com/IsFSW7Tkrf — Rob Keyes (@rob_keyes) July 3, 2022

Nagy-Britannia mozijainak már elegük is lett a furcsa hóbortból, sorra tiltják ki az egyenöltönyös fiatalokat a vetítőtermekből, mert megjelenésükkel és viselkedésükkel zavarják a kisgyerekeket. Néhány moziból síró gyerekekről számoltak be, akik megrémültek az egyszerre kiabáló öltönyösöktől.

Fotó: NurPhoto via AFP

Sok családot már el is riasztottak a film megtekintésétől, és sorra mondták le jegyfoglalásaikat, vagyis annak ellenére, hogy sok fiatal felnőttet becsábít a kihívás a mozikba, legalább ugyanannyit buknak is a filmszínházak a családok távolmaradásával. Sőt, feltehetően még többet is. A mozik ezért több helyszínen is korlátozásokat vezettek be: nagy tömegben és öltönyben érkezőket inkább nem engednek be.

Pedig a Hollywood Reporter adatai szerint minden idők egyik legjobb július 4-i nyitó hétvégéjét produkáltak a Minyonok, első napjaiban 125 millió dolláros bevételt értek el az Egyesült Államokban és világszerte óriási bevétellel számolhat a stúdió. Még csak néhány országban mutatták be, de már onnan is befolyt 93 millió dollár.

Bár sokan kiakadtak az öltönyösökre, Nagy-Britanniában voltak olyanok, akik inkább szórakoztatónak találták a viselkedésüket, és azt mondták a BBC cikke szerint, hogy csak feldobták a hangulatot.