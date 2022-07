Hot dog és fagylalt kombinációjával rukkoltak elő New York-ban.

– írja a Grub Street. A gasztronómiai alkotás egy brooklyni fagylaltműhelyből származik, az új terméket, amely a Let the Dogs Out! fantázianevet kapta, a függetlenség napjára készítették.

A fagylalt megőrizte állagát, és a krémet kis hot dog darabkák teszik pikánssá. Bár elsőre kissé furcsának tűnhet a fúzió, meglehetősen ízléses és finom lett a végeredmény. Az étteremkritikusok szerint akár

az idei nyár közönségkedvence is lehet a gasztroköltemény.

Fotó: Marcus McDonald

A hot dog marhahúsból készül, és karamellizálva kerül a vaníliás alapú fagylaltkrémbe,

ezért inkább édesnek, mint sósnak mondható. Akik kóstolták, ropogósnak és zamatosnak írták le. Vannak akik azért kedvelik különösen, mert pont a két kedvenc ételük talált egymásra egy tölcsérben. Az amerikai trend hamarosan az európai fagyiárusok kínálatába is bekerülhet.