Még az augusztus 22-i iskolakezdés előtt az észak-karolinai Madison megye minden oktatási intézményébe eljuttatnak egy AR–15-ös gépkarabélyt, hogy így vegyék elejét az iskolai mészárlásoknak.

A hírt a megye vezetése jelentette be, és azt szeretnék elkerülni, hogy náluk is előforduljon a májusi uvaldei esethez hasonló vérengzés, amikor Texasban egy fiatal ámokfutó 19 gyermeket és két tanárt ölt meg. Uvalde miatt az egész ország felhördült, miután kiderült, hogy a kiérkező rendőrök órákig nem csináltak semmit, hagyták haldokolni a gyerekeket – írja a New York Post.

A terv szerint a fegyvereket egy széfben tárolnák, ahol lőszert is elhelyeznek majd. Az AR–15-ösökhöz csak az arra kijelölt személy férhet majd hozzá, az ő kiképzésük hamarosan megkezdődik.

Fotó: Jesus Alcazar / AFP

A bejelentéskor azzal indokolták a döntést, hogy ezzel rengeteg időt spórolhatnak meg, ami életeket jelent, hiszen nem kell megvárni, míg a rendőröket értesítik, és azok a helyszínre érnek, majd megrohamozzák az épületet. Ehelyett már rögtön bent lenne egy gépkarabély, amely megfelelő kézben biztonságot nyújthat a gyermekeknek.

Reméljük, soha az életben nem kell őket használni, de azt akarjuk, hogy a legjobban felkészüljenek az iskolák

– mondta a megyei seriff a bejelentéskor.