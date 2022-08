Orbán Viktor dallasi beszéde az amerikai konzervatívok seregszemléjén (CPAC) egy csapásra az amerikai belpolitika szereplőjévé tette a magyar miniszterelnököt. Az amerikai sajtó már Orbán megérkezése előtt is írt a miniszterelnökről és beszámolt arról is, hogy a politikus találkozott Donald Trump volt elnökkel.

A híradások gyakran hivatkoztak a politikus tusványosi beszédére, különösen annak a fajok keveredését taglaló gondolatait emelték ki. A The Wall Street Journal véleménycikke erőteljesen kritizálta is a magyar miniszterelnököt, nem csupán a kulturális háborúval kapcsolatos meglátásai, de az Ukrajnát területei feladása árán is békére kényszeríteni igyekvő elképzelései kapcsán is.

Magáról a beszédről tudósítva a Politico kiemelte a magyar politikus népszerűségét a rendezvényen résztvevők körében, továbbá a beszéd kulturális háborúról szóló részleteit hangsúlyozta, ahogy az NPR rádiócsatorna beszélgetése is főként ezeket a témákat helyezte előtérbe. A kultúrharcos témákat a Reuters beszámolója is említette, ám az írás főként a miniszterelnök azon felszólítását, mely az amerikai és európai konzervatívok összefogását sürgette Washington és Brüsszel visszafoglalása céljából tartotta hangsúlyosnak.

Fotó: NurPhoto via AFP / Zach D Roberts

A CNN írása említette, hogy Orbán megnyerte magának a texasi közönséget, kiemelve a miniszterelnök azon fordulatát, mellyel Magyarország helyzetét Európában Texaséhoz hasonlította az Egyesült Államokban. Ezt követően a tudósítás annak a kérdését boncolgatta, hogy a rendezvényen szombaton felszólaló Donald Trump vajon bejelenti-e, hogy indul a következő elnökválasztáson, majd a magyar politikus és a volt elnök retorikája közötti hasonlóságokra mutatott rá.

A The New York Times a dallasi beszéd kapcsán szintén felidézte a tusványosi beszéd okozta kritikákat, ám azt is elismerte, hogy Orbán beszédét a jelenlevők lelkesen fogadták, igaz a lap azt is megjegyzi, hogy Orbán és az amerikai jobboldal barátsága már régóta épül. A lap rámutatott a tusványosi beszéd kritikájának és a dallasi felszólalás meleg fogadtatásának kontrasztjára is.

A Bloomberg tudósítása Donald Trump és Orbán közötti párhuzamokat hangsúlyozta, rámutatva arra, hogy az Európában egyre inkább elszigetelődő miniszterelnököt az amerikai jobboldal mennyire kedveli. Ugyanakkor idézték Kim Lane Scheppele megszólalását, aki szerint Orbán rendkívül innovatív módon ássa alá a demokráciát, ezért a republikánusok részéről érkező kiemelt figyelem kifejezetten aggasztó.