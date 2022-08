A Magyar Nemzeti Bank gyűjteményéből összeállított kortárs művészeti válogatást mutatnak be a Sungkok Művészeti Múzeumban

Az első Koreában bemutatott magyar absztrakt művészettel foglalkozó nagyszabású kiállítás a Sungkok Művészeti Múzeumban látható 2022. augusztus 27. és október 15. között.

A Folded-Unfolded. Abstract painting by Hungarian artists in the 1960-1970s (Hajtott-kihajtott, magyar művészek absztrakt művei, 1960-80) című kiállítás tizenöt meghatározó magyar művészt mutat be, akik munkássága a leghangsúlyosabbak között volt a vasfüggönyön túli 60-as, 70-es és 80-as évek absztrakt festészetében és filmművészetében. A kiállítás célja, hogy fókuszba helyezze a II. világháború utáni magyar művészetet, mely az adott időszak politikája miatt figyelem nélkül maradt. A tárlat az MNB-Ingatlan Kft., a Magyar Nemzeti Bank leányvállalatának folyamatosan bővülő és körültekintően kúrált gyűjteményéből válogat, melynek gondozásáért a bank művészeti divíziója, az MNB Arts & Culture felel.

A Folded – Unfolded című tárlat elismert, valamint még felfedezésre váró magyar művészek kimagasló munkáit helyezi a középpontba, miközben szélesebb történelmi és politikai kontextust biztosít a műtárgyak értelmezéséhez -

nyilatkozta Dr. Petrányi Zsolt, a kiállítás társkurátora és a Jelenkori Gyűjteményének főmuzeológusa, gyűjteményvezetője.

A tárlat egy olyan művészeti tradícióból építkezik, mely nagyon különbözik a koreaitól, mégis a látogatók párhuzamokat találhatnak a helyi absztrakt irányzatokkal.

„A kiállítás címe Folded – Unfolded az ismeretlen felfedezésére bíztat.” – mondta Sungah Serena Choo a kiállítás másik, koreai társkurátora.

Arra invitáljuk a látogatókat, hogy megismerjék a magyar absztrakt festészet történetének néhány szereplőjét, miközben mélyebben beleláthatnak az absztrakció szerepébe és kilátásaiba a bizonytalanság évtizedei alatt.

A kiállításon olyan művészek szerepelnek, akik Magyarországon dolgoztak, illetve, akik politikai menedéket kerestek Franciaországban, Németországban vagy más európai országokban a II. világháború után. Az anyagokat és a technikákat széleskörűen sorakoztatja fel, a temperától a tűzzománcig, a papírtól az olajvászon képekig. A kiállítás kihangsúlyozza az alkotások kísérleti módszereit, összhangban az adott időszak művészeivel, akiket különleges mélység és bátor színhasználat jellemez.

A kiállítás fő művei közt látható három alkotás Hantaï Simontól, aki pliage technikával dolgozott, így a hajtogatott és csomózott vásznai szolgáltak alapul festményei szobrászati mélységéhez.

Fajó János, aki a magyar konstruktivista geometrikus művészet kulcsalakjaként két festménnyel szerepel a tárlaton. Fajó a neoavantgárd Pesti Műhely művészeti csoport egyik alapító tagja volt, akik a művészet demokratizálásának érdekében készítettek szitanyomatokat.

A rangos Kossuth-díjjal jutalmazott művész Ilona Keserü Ilona két festménnyel lesz jelen, melyek felismerhetőek vidám és élénk színhasználatukról.

Maurer Dóra elismertsége avantgárd munkásságának köszönhető, akinek két filmje látható a kiállításon.

Reigl Judit négy festménye kap helyet a tárlaton, az egyik az Unfolding sorozatból, amely a gesztus tér- és időbeli és dimenzióival foglalkozik. A művész számos sikertelen próbálkozás után jutott el a vasfüggönyön túlra, hogy Párizsban telepedjen le.