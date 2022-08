Oroszország csütörtökön először erősítette meg, hogy tárgyalások folynak Washington és Moszkva között a fogolycseréről, miután az Egyesült Államok megállapodást javasolt a WNBA-sztár Brittney Griner és egy másik amerikai fogoly, Paul Whelan szabadon bocsátásáról – írja a The Washington Post.

Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy

a tárgyalások egy olyan forródróton keresztül zajlanak, amelyet Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök hozott létre, amikor tavaly júniusban Genfben találkoztak.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images

Ivan Nyecsajev, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtökön közölte: a cseréről szóló tárgyalások azután kezdődtek meg, hogy Szergej Lavrov külügyminiszter a múlt héten megerősítette, Oroszország hajlandó egyezkedni. A szóvivő Moszkvában újságírók előtt hangsúlyozta: az illetékes hatóságok teszik a dolgukat, hogy a tárgyalások sikeresek legyenek.

Az amerikai sportolóra kilenc és fél éves börtönbüntetést kértek Oroszországban. A kosárlabdázó februárban drogbirtoklás miatt került börtönbe.

A 31 éves Grinert hat hónapja a seremetyjevói repülőtéren állították elő, mivel a táskájában kannabisztartalmú olajat találtak,

amelyet az ügyészség mostani állásfoglalása szerint tudatosan megpróbált elrejteni a hatóságok elől. Az orosz vámhivatal nagy mennyiségű kábítószer csempészete miatt indított eljárást a kosaras ellen.

Az Egyesült Államok korábban ajánlatot tett Oroszországnak, hogy megkönnyítse az ott fogva tartott Brittney Griner és a volt tengerészgyalogos, Paul Whelan szabadon bocsátását. Az utóbbit 2018 decemberében egy moszkvai szállodában vették őrizetbe, majd kémkedés vádjával letartóztatták.

A Biden-adminisztráció több hónapig tartó belső vita után felajánlotta Viktor But, az Egyesült Államokban 25 éves börtönbüntetését töltő orosz fegyverkereskedő cseréjét egy lehetséges megállapodás részeként. Donald Trump volt amerikai elnök azonban nem írta volna alá ezt az egyezséget, ha még mindig ő lenne hatalmon. Trump azzal érvelve ellenzi a fogolycserét, hogy Viktor But veszélyes bűnöző, Griner pedig vállalta a büntetést, amikor kábítószerrel lépett be Oroszországba.