Hszi Csin-ping kínai és Joe Biden amerikai elnök személyes találkozójának előkészítésén dolgoznak kínai tisztviselők a The Wall Street Journal információi szerint, ugyanis Hszi közel három év után elhagyhatja Kínát és délkelet-ázsiai körútra indul.

Mindez azt sugallja, hogy Hszi nem kételkedik abban, hogy a Kínai Kommunista Párt szintén novemberre várt kongresszusán harmadszorra is megválasztják az ország élére, szembemenve az elmúlt időszakot jellemző hagyományokkal. A kérdésre rálátó források szerint a kongresszust követően Hszi a G20 indonéziai Balira meghirdetett november 15-16-i csúcstalálkozójára utazik, ahonnan az ázsiai-csendes-óceáni gazdasági együttműködésről szóló csúcsra távozik majd Bangkokba.

Fotó: NICOLAS ASFOURI, Nicholas Kamm / AFP

Hszi és Biden találkozójára valamelyik csúcs partvonalán kerülhet majd sor a kezdeti, nem végleges tervek szerint. A WSJ kérdésére a kínai külügyminisztérium annyit válaszolt, hogy az ország támogatja Indonéziát és Thaiföldet, mint a gyűlések házigazdáját és hajlandó minden résztvevővel pozitív eredményekért együttműködni.

A Fehér Ház egy tisztviselője szerint a két vezető közötti, július végi telefonbeszélgetésen felmerült a személyes találkozó lehetősége, melynek részleteit a két elnöki stáb közötti párbeszéd véglegesíti. Ugyanakkor a beszélgetést követően került sor Nancy Pelosi amerikai házelnök tajvani útjára, ami ellen Peking erőteljesen tiltakozott.

Hszi utoljára 2020 januárjában hagyta el Kínát, amikor Mianmarba látogatott.

Pár nappal később a kínai hatóságok nyilvánosan is elismerték a vuhani koronavírus-járvány súlyosságát. A vezető tartózkodása a nemzetközi utazástól nehezítette Peking kommunikációját más országokkal, csaknem lehetetlenné téve a személyes találkozókat elnöki szinten.

Amennyiben az útra sor kerül, úgy Hszi a térség más országaiba is ellátogathat, hogy újjáépítse a személyes kapcsolatokat a régió vezetőivel és bizonyítsa elkötelezettségét a délkelet-ázsiai térségben, ahol az Egyesült Államok is igyekszik teret nyerni Kínával szemben.

A kínai elnök gondolkodását ismerők szerint Hszi a koronavírussal kapcsolatos aggodalmak miatt nem hagyta el az országot az elmúlt két évben, és ugyanez az óvatosság vezetett a zéró-covid politikájához is, melynek keretében

mára Kína az egyetlen vezető gazdaság, ahol a szigorú korlátozások továbbra is életben vannak.

Peking ugyanakkor az ezáltal okozott gazdasági károk ellenére is hivatalosan sikerként könyveli el a zéró-covid politikáját.

Hszi útja egyesek szerint jelezheti azt is, hogy ezek a korlátozások is fellazulnak, ami lehetővé tenné a nemzetközi utazások széleskörű újraindulását is az ország határain keresztül. Peking már júniusban enyhített a beutazási szabályokon, így az érkezést követő karantént 14-ről 7 napra csökkentette. Hszi a múlt hónapban fogadta az indonéz elnököt, Joko Widodót, a februári pekingi téli olimpia óta először sort kerítve arra, hogy külföldi államfővel személyesen tárgyaljon.

Délkelet-Ázsia számára azonban nehézkes lehet megtalálni az egyensúlyt Peking és Washington között, miután biztonsági téren közülük sok Amerikára támaszkodik, míg a Délkelet-Ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) elsőszámú kereskedelmi partnere Kína, mely dollármilliárdokra rúgó beruházásokkal is igyekszik növelni befolyását a térségben.

Mindennek ellensúlyozására aligha lesz elég az a 150 millió dollárnyi amerikai beruházás, melyet májusban jelentett be Biden, miután a Fehér Házban fogadta a régió vezetőit. Anthony Blinken amerikai külügyminiszter a múlt héten az ASEAN országok külügyminiszteri találkozóján Kambodzsában mindenesetre megerősítette az amerikai elkötelezettséget a térségben.