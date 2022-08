Engedélyt kapnak az ENSZ-tisztviselők, hogy meglátogassák az zaporizzsjai atomerőművet és ellenőrizzék annak állapotát - jelentette be a Kreml, nem sokkal az után, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Emmanuel Macron francia elnök telefonon beszéltek egymással.

Fotó: AFP

A telefonbeszélgetésre azt követően került sor, hogy ismét lövöldözés történt az erőmű közelében - írja az AP News. Az ukrán kommunikáció szerint az orosz erők az erőmű területéről lőttek át a Dnyeper folyó túloldalára, az ukrán fennhatóság alatt álló Nikopol és Marhanets városokba. Valentyin Reznicsenko, a terület kormányzója Telegram csatornáján azt írta, hogy a támadásban két civil, egy 18 éves nő és egy 40 éves férfi megsérült, őket kórházban ápolják. Moszkva ezzel szemben azt állítja, hogy az ukránok lövik az atomerőművet és annak környékét. Ukrán tisztviselők azt állítják, hogy az oroszok pajzsként használják az erőművet és onnan bombázzák annak környékét, mivel tudják, hogy a másik fél oda nem fog visszalőni. Eközben az oroszok arról számolnak be, hogy az ukránok a globális katasztrófa veszélyével nem foglalkozva többször is rálőttek az üzemre.

Tekintettel arra, hogy Zaporizzsja jelenleg egy Csernobilhoz hasonló katasztrófa epicentruma is lehet a nemzetközi közösség élénken figyeli az ottani eseményeket. Az Egyesült Államok már jelezte, hogy kész több fegyvert és muníciót küldeni Ukrajnának, hogy képesek legyenek folytatni a harcot.

Macron és Putyin egyeztetését követően a Kreml jelezte, hogy

az orosz elnök beleegyezetett az ENSZ ellenőreinek vizsgálódásába az erőműben.

"Mind a két fél fontosnak tartja, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szakértői felmérjék az üzem állapotát a helyszínen" - áll a Kreml közleményében. A NAÜ főigazgatója,

Rafael Grossi kijelentette, hogy saját maga fogja vezetni a látogatást az erőműben

- írta meg a BBC.

Annak ellenére, hogy az oroszok beengedik a NAÜ embereit az üzembe, a terület elhagyását kategorikusan visszautasították. Moszkvai tisztviselők szerint elfogadhatatlan a nemzetközi közösség követelése az erőmű demilitarizálására.

Olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Oroszország kész lehet lekapcsolni az atomerőművet, hogy annak kapacitását a saját hálózatára kösse át. A erőmű az ukrán áramtermelés ötödéért felel, illetve exportra is jut innen áram. Biczók András, a Mavir Zrt. elnök-vezérigazgatója ezzel kapcsolatban korábban már elmondta, hogy ha bármi zavar támad az ukrán hálózaton, azt Magyarország érzi meg elsőként. Az erőmű leállításának egyik jele lehet, hogy Kijev állítsa szerint csütörtökön az oroszok közölték az erőműben dolgozó ukránokkal, hogy pénteken már be se menjenek dolgozni.

Fotó: AFP

Moszkva a Biztonsági Tanács elé vitte az ügyet

Oroszország mindeközben levelet nyújtott be az ENSZ Biztonsági Tanácsához, amiben részletezi az ukrán provokációkat és összeesküvéseket a zaporizzsjai atomerőművel kapcsolatban. Az orosz ENSZ-képviselet szerint az ukránok azon dolgoznak, hogy egy kisebb balesetet okozzanak az erőműben, hogy sugárzásszivárgást idézzenek elő.

Moszkva szerint ezzel az a céljuk, hogy nukleáris terrorizmussal vádolhassák az oroszokat.

A levélben tagadták, hogy az inváziós erők fegyvereket tartanának a létesítményben és kijelentették, hogy az ukránok folyamatosan bombázzák a területet.

Eközben a Reuters egy magas rangú washingtoni tisztviselő szavaira hivatkozva azt írja, hogy az USA előkészített egy új, 775 millió dolláros védelmi felszereléscsomagot Ukrajna számára. A szállítmány tartalmazni fog HIMARS rakétarendszert, tüzérségi lőszereket, drónokat és páncéltörő rakétákat. A lap azt írja, hogy a csomag új fajta járműveket is tartalmaz majd.