Az első magyar–amerikai találkozó japán (gasztronómiai) felügyelet mellett

– írta közösségi oldalára Szijjártó Péter, miután egy budapesti japán étteremben találkozott az Egyesült Államok új magyarországi nagykövetével.

A külgazdasági és külügyminiszter azt is írta, hogy David Pressman nagykövettel közös a célunk:

legyenek jobbak a magyar–amerikai kapcsolatok.

Az Egyesült Államok új magyarországi nagykövete szeptember 2-án érkezett meg Budapestre. A Liszt Ferenc repülőtéren újságírók előtt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok Magyarország és a magyar emberek barátja. Kifejtette, hogy a nehéz idők

ugyan próbára teszik a szövetségeket, de fontosnak tartja, hogy a globális nehézségekkel az USA és Magyarország szövetségesként nézzen szembe.

Kiemelte, hogy a két ország szövetségesként küzd együtt a legfontosabb gazdasági és biztonságpolitikai problémák megoldásáért. Hangsúlyozta, minden eddiginél fontosabb, hogy a kétoldalú kapcsolatok a közös értékekre építve erősek legyenek.

David Pressman a New York-i Egyetemen végzett jogász, aki egyelőre a Jenner & Block New York-i ügyvédi iroda partnere, és több ponton az elnök pártjához is kötődik, de jó kapcsolatokat ápol hollywoodi hírességekkel is, például George és Amal Clooney alapítványának alapító ügyvezető igazgatója is volt. A Clinton-kormány idején Madeleine Albright külügyminiszter emberi jogi tanácsadója volt, de később Barack Obama kormányában is szerepet kapott, majd 2014 és 2017 között hazája ENSZ-nagykövete volt.

Donald Trump elnöksége alatt az elnökkel szembehelyezkedő, ezért menesztett Alexander Vindman ügyvédje volt.

Joe Biden amerikai elnök májusban jelentette be, hogy David Pressmant szánja a budapesti nagykövetség élére, jelöltségét júliusban hagyta jóvá a szenátus. A diplomata augusztus 8-án tett hivatali esküt az Egyesült Államok magyarországi nagyköveteként.