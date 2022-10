A francia vadászok dühösen reagáltak arra a javaslatra, amely egyebek között tiltaná vadászat közben az alkoholfogyasztást, hogy ezzel is csökkentsék a halálesetek és a sérülések számát – számolt be a The Guardian.

Fotó: Shutterstock

A javaslat szerint a vadászaton részt vevőkre ugyanaz a véralkoholszintet korlátozó szabályozás vonatkozna, mint az autósokra.

A tervezetet a francia parlament felsőháza, a szenátus harminc tagja fogalmazta meg. A The Guardian szerint

Franciaországban erős a vadászlobbi, amelyet Emmanuel Macron francia elnök is támogat, és szerinte a javaslat a vadászokat egyszerűen megbélyegezné.

A szenátus tagjai azután készítették el a javaslatukat, hogy civilek petíciót indítottak a vadászati ​​szabályok szigorításáért. A petíció azért született meg, mert

2020 decemberében egy vadász véletlenül megölte a brit állampolgárságú Morgan Keane-t. A 25 éves férfi a baleset időpontjában fát aprított a kertjében. Az emberöléssel vádolt vadász azt mondta, hogy összetévesztette Keane-t egy vaddisznóval.

Egy pártokon átívelő bizottság több mint száz alkalommal ülésezett, és vizsgálta az ország vadászatait, az ​​engedélyek érvényesítését, a fegyverszerzés feltételeit, a közös szabadtérhasználatot. Az Országos Vadászszövetség, amely 800 ezer engedéllyel rendelkező vadászt képvisel, elutasította a szenátusi jelentést. A szervezet szerint

a közvéleményt célzó demagóg javaslatról van szó, amely szándékosan vadászatellenes.

Az új elképzelés szerint azt is megtiltanák a vadászoknak, hogy háztól vagy úttól 150 méteren belül használják a fegyverüket.

A kormány adatai szerint a 2020-21-es vadászati ​​idényben csökkent a ​​balesetek száma, amikor 80 volt, ebből hét halálos, míg az előző szezonban 141, 11 haláleset történt. A szezon kezdete óta 42 balesetről számoltak be, köztük három haláleset történt. A legtöbb áldozat mindegyik esetben vadász volt.

Hivatalosan a vadászattal összefüggő halálesetek és súlyos balesetek 9 százaléka kötődik alkoholhoz vagy kábítószerhez.

A kritikusok azonban azt mondják, hogy nem készült tanulmány a kisebb balesetekről, és ez a szám minden bizonnyal magasabb. A vadászszövetség elnöke, Willy Schraen azt mondta, hogy a helyi vadászszövetségek képesek saját tagjaikat felügyelni. Hozzátette, hogy méltánytalan a vadászok kiemelni az alkoholfogyasztók köréből, mivel egy „részeg bicikliző srác is veszélyes”. „Kicsit bánt minket a dolgok bemutatása… ami arra utal, hogy a vadászok mind megrögzött alkoholisták” – tette hozzá.