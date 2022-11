Hetvenkilenc éves korában Christine McVie, a Fleetwood Mac énekese és dalszövegírója – közölte a családja szerdán a Facebookon.

Az énekes-dalszövegíró békésen hunyt el kórházban szerdán reggel rövid betegséget követően, családja körében.

Megkérünk mindekit, hogy tartsa tiszteletben a család magánszféráját ebben a fájdalmas időben, és tartsa meg emlékezetében egy csodálatos ember és tisztelt zenész életét, akit mindenki szeretett. Nyugodj békében Christine McVie

– áll a bejegyzésben.

Christine McVie a 2018-as iHeartRadio Music Festival színpadán a T-Mobile Arénában 2018. szeptember 21-én Las Vegasban, Nevadában.

Fotó: Rich Fury/Getty Images

A Fleetwood Mac története 1967-ben blues-rock együttesként kezdődött, de a milliós lemezeladásokat a hetvenes évek közepétől felvállalt slágeres poprock hozta meg olyan dalokkal, mint a Dreams, a The Chain és a Go Your Own Way. Christine McVie 1970-ben csatlakozott a bandához.