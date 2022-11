Az adventi naptár története több mint száz évre nyúlik vissza, a szokás német területről ered, hasonlóan az adventi koszorúhoz. Ha hihetünk a történetírásnak, egy a karácsonyt türelmetlenül váró kisfiúnak készített az édesanyja először adventi naptárt, amely egy 24 részre felosztott kartonra tűzött csokoládékból állt. Manapság bepötyögve az adventi naptár vagy kalendárium kifejezést a legnépszerűbb magyar ár-összehasonlító portálra, széles kínálat tárul a vásárlók elé, hiszen több száz „24 ablakos” termékből lehet válogatni, s egyáltalán nem csak az édességeket rejtők közül.

Fotó: Liam Norris

Ma már bármi lehet az adventi naptár tartalma

A különféle kalendáriumokat szemügyre véve árban az egyik legkimagaslóbb egy nőknek szóló, kristályékszereket tartalmazó, csaknem százezer forintba kerülő adventi különlegesség, amelyben megannyi fülbevaló, nyaklánc, karkötő és gyűrű rejtőzik az ablakok mögött. Szintén nem olcsó – több tízezer forintos – mulatság, de a gyerekeknek és a rajongóknak biztosan hatalmas meglepetést lehet szerezni azzal az adventi naptárral, amely a Csillagok háborújának kultikus hőseit és járműveit tartalmazza legóból. Persze a népszerű építőkockákból még számos más tematika szerint is készült decemberi ajándék, de árban az előbbi viszi a prímet.

Az ötlet-, termék- és árskála igencsak széles:

koffeinimádóknak kapszulás kávés, Harry Potter-megszállottaknak a varázslótanonc történetében megelevenedő ékszereket és kiegészítőket tartalmazó, az olasz specialitások szerelmeseinek mediterrán finomságokat rejtő, de gyógynövényekkel, teával és persze számtalan kozmetikai cikkel felszerelt doboz is elérhető a piacon.

Adventi naptár gyerekeknek: a klasszikus az édességes

Bár a Központi Statisztikai Hivatal a fogyasztói kosarában a csokoládék közül érthetően nem az adventi kalendáriumokat szerepelteti, hanem egy nem szezonális terméket, a mogyorós tejcsokoládét, ennek árának alakulása is jelzi: a csoki sem kivétel a mostani drágulási hullám alól.

Január óta több mint 16, éves alapon 19 százalékkal nőtt az ára.

Ennek ellenére Mikulás és karácsony környékén tradicionálisan sok csoki fogy a boltokban, az édességgyártók szerint pedig a vevők egyre inkább a minőségi termékeket keresik.

Az adventi kalendáriumok terén a kicsik kedvencei persze az édességet rejtők, amelyekből valószínűleg sok szülőnek kellett már december első hetében újat vásárolnia, mivel kevés gyerek bírja ki, hogy ne nyissa ki három-négy nap alatt az összes ablakot. A csokoládés kalendáriumok megszámlálhatatlan formában, a tejestől az étcsokiig mindenféle változatban, kiszerelésben és áron kaphatók. Az online áruházakban 1000-2000 forintért már találni csokis naptárat, de vannak olyan prémiummárkák, amelyek 10 ezer forint fölötti áron kínálják különleges nyalánkságaikat.

Ám nem csak csokoládés kalendárium létezik, hiszen gyártanak ma már gumicukrosat, szaloncukrosat és biót is. Hogy az édességgyártók szempontjából is kiemelten fontos termékről van szó, mi sem jelzi jobban, mint hogy az iparág az ünnepi időszakot megelőző elemzéseiben évről évre több százezer darabra teszi az ebből a portékából remélt eladási mennyiséget.

Ha pedig az édesapák is szeretnének visszarepülni a gyermekkorba, ők is nyithatják a saját naptárukat, bár ha például az egyik híres brit gasztrohálózat oldaláról rendelnek maguknak, akkor jobb, ha nem ajánlják fel a gyerekeknek a csere lehetőségét. Tucatszám kínálják ugyanis a különféle alkoholos kalendáriumokat, s britek lévén a slágertermékük a sörös és a whiskys. A módszer nem túl bonyolult:

Minden reggel (vagy még jobb esetben este) felpattinthatod az aznapi dátummal felcímkézett ajtót, és egy újabb doboz vagy üveg sört találsz

– szól a pofonegyszerű használati útmutató, de azért arra emlékeztetik a férfiakat, hogy az adventi naptár első napja december 1., az utolsó pedig 24.

Egyedi adventi naptár készítése

Aki nem vásárolna, hanem inkább egyedi adventi kalendáriumot készítene, annak sincs nehéz dolga, hiszen az interneten megannyi ötlet közül válogathat. Az egyik legnagyobb képmegosztó honlapon csaknem kétszázféle különleges adventi naptárról töltöttek fel fotót, amelyek között olyan is akad, amely a készítés fontosabb mozzanatait is dokumentálja. A saját alkotás állhat akár gyufásskatulyákból, vécépapír-gurigákból, számozott staniclikből, de a kreatívabbak akár varrhatnak is.