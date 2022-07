Még a csokoládéfogyasztás is csökkent az amerikaiak és az európaiak körében a megélhetési költségeinek válsága miatt – derül ki a legújabb felmérésekből, s ezt alátámasztják a legnagyobb csokoládégyárak vezetőinek észrevételei is. A Hershey’s amerikai csokoládéóriás adatai szerint a kiskereskedelmi csokoládéértékesítés összességében 2-3 százalékkal csökkent az Egyesült Államokban az elmúlt néhány hónapban. A vállalat befektetői kapcsolatokért felelős alelnöke, Melissa Poole a Reutersnek adott interjújában elismerte, hogy az év folyamán további esésre számítanak.

Fotó: Shutterstock

Míg korábban, különösen a koronavírus-járvány későbbi szakaszában a csokoládéeladások fellendültek sok fogyasztási cikk vásárlásával együtt, a vásárlók költötték a járvány alatt kapott segélyeket, és a kijárási korlátozások miatt inkább nagyobb mennyiségben vásároltak az adott termékekből.

Ezzel szemben most megváltozott a fogyasztói magatartás, a gyűjtőcsomagok helyett inkább egyesével veszik az édességet a vásárlók.

A csokoládéeladások 1,5 százalékkal esett vissza az egy évvel ezelőttihez képest a június 12-ével zárult 13 hét alatt az Egyesült Államokban, miközben a termékek ára 8,2 százalékkal emelkedett.

A chicagói székhelyű IRI piackutató szerint aki tett is édességet a kosarába, gyakran elgondolkozott, hogy a márkás vagy a boltok saját kedvezőbb áru csokoládéit válassza, s az élelmiszerüzletek saját márkás finomságainak eladása 8 százalékkal nőtt az elmúlt hat hónapban.

Látjuk, ahogy a csokoládé egyre érzékenyebbé válik az árra. A fogyasztók azért megjutalmazzák magukat, de már csak egy kis aprósággal. Emiatt is csökken az eladási mennyiség– mondta Daniel Sadler, az IRI kutatója.

Nincs ez másképp az Egyesült Királyságban sem, a McKinsey tanácsadói szerint a britek 40 százaléka átváltott olcsóbb termékekre mind a rágcsálnivalók, mind az édességek terén.

A kakaókereslet is csökkent a kedvezőbb árú csokoládék iránti kereslet élénkülése miatt, mivel azok alacsonyabb kakaótartalommal készülnek. A kereskedők szerint az ukrajnai orosz invázió is hatással volt rá, hiszen a két ország együttesen a szokásos globális kereslet 5 százalékát adja, ráadásul egyes csokoládégyártók, köztük a Lindt és a Nestlé, az invázió elleni tiltakozást szimbolizálva vissza is vonták termékeiket Oroszországból.

Fotó: Shutterstock

Bár megtartják a csokik árát, de kisebb falatot kapunk érte – beköszönt a zsugorinfláció

Azoknak, akiknek van pénzük és helyük is a nagyobb csokoládétáblák tárolására, az a legjobb, ha olcsóbb a kilogrammonkénti ár. Mások azonban jobban örülnek, ha valami apróságot tudnak venni fillérekért– mondta Poole.

A Hershey’s bizonyos esetekben inkább csökkenti a csomag méretét, és próbálja tartani a korábbi árakat, hogy megtartsa azokat az ügyfeleket is, akiknek csak 3 dollárjuk van egy zacskó csokira, nem pedig 5 vagy 6.

Olyan jelentős az infláció, hogy gyakran inkább a listaárak emelésére hagyatkozunk– mondta Poole, majd hozzátette, hogy míg áprilisban a Hershey’s termékeinek 25 százaléka volt 2 dollár alatt, mára csak 20 százalékuk. Emellett néhány szezonális cikknél inkább csökkentették a termékek súlyát és tartották az árakat.

A zsugorodás, akárcsak az olcsóbb csokoládéra való váltás, még akkor is befolyásolja a kakaókeresletet, ha a cikkeladások mennyisége változatlan maradna.

Pedig a gyártók eredetileg mintegy 2,5 százalékos kakaókereslet-növekedést vártak idén, de most már csak 1 százalékos emelkedést lehetséges, ami jövőre akár meg is torpanhat, ha kitart az infláció és folytatódik az orosz–ukrán háború is.

Fotó: Shutterstock

A Mondelez vállalat, amely a többi között a Cadbury és a Milka csokikat is gyártja, szintén úgy döntött, hogy csökkenti bizonyos termékeinek súlyát– mondta Tracey Noe szóvivő. Az Egyesült Királyságban értékesített Cadbury Dairy Milk rudak már kisebbek is.

Dirk Van de Put, a Mondelez vezérigazgatója a múlt hónapban egy konferencián hangsúlyozta, hogy a vállalat mindent megtesz, hogy felkészüljenek a potenciális fogyasztókra, akiknek meg kell birkózniuk az áremelkedésekkel és a gazdasági recesszióval, így akár a reklámköltségeket is csökkenthetik, hogy alacsonyabban tudják tartani az árakat.