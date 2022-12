Nem tett jót a koronavírus-járvány a divatszakmának és a modelleknek sem. Valamelyest csökkent az előző évekhez képest Palvin Barbara vagyona is, de a becslések szerint még mindig tetemes, megközelítőleg 6 millió dolláros, azaz 2,3 milliárd forintnak megfelelő vagyonnal rendelkezik 2022-ben. Becslések szerint nagyjából 42 ezer dollárt (16 millió forintot) keres havonta – írja a Green Energy Analysis. A modell 13 éves korában kezdte karrierjét, és azóta olyan nemzetközi divatmagazinok címlapjain szerepelt, mint a Vogue Russia, a Glamour Hungary és a L’Officiel.

Palvin Barbara a Vanity Fair Oscar Partyn 2022. március 27-én a kaliforniai Beverly Hillsben.

Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

2006-ban debütált a Spur Magazine hasábjain, majd Ázsiába költözött, ahol hamarosan állandó munkát kapott.

Szerepelt többek között a H&M, a Victoria’s Secret és az Armani Exchange reklámkampányaiban, és olyan kiadványok címlapjaira is felkerült, mint a Glamour (Spanyolország és Magyarország), a Marie Claire (Magyarország és Olaszország), a GQ (Portugália) és a Vogue (Portugália). Barbara számos nemzetközi tervezőnek állt modellt, többek között olyan márkáknak, mint a Vivienne Westwood, az Emanuel Ungaro, a Nina Ricci, a Miu Miu, a Louis Vuitton vagy a Prada.

Palvin 2012-ben a L’Oréal Paris nagykövete lett, és a Victoria’s Secret fehérneműcég divatbemutatóin is rendszeresen felbukkant, majd

2019-ben történelmet írt, és első magyar modellként hivatalosan is a márka angyala lett.

Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images

A Sports Illustrated Swimsuit magazin 2016-ban az Év újoncának választotta meg, majd ugyanabban az évben az Armani Acqua di Gioia parfümjének az arca lett.

A modell szerepelt Julian Perretta On the Line című klipjében, a Herkules és a Tyger Tyger, valamint a Serpentine című filmben. A Forbes magazin 2018-ban még 8 millió dollárra (3 milliárd forintra) becsülte a magyar szupermodell vagyonát és a 17. helyet foglalta el a legtöbbet kereső modellek listáján. Ez az összeg tehát kissé apadt az elmúlt években, amiben a már említett járvány is közrejátszhatott, illetve az sem segített, hogy 2019 óta nincsenek élő szereplős Victoria’s Secret-divatbemutatók sem, amelyeken Barbara is rendszeresen részt vett.